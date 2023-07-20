***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
20.07.2023 09:32
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Açıklamalar
Fon iç tüzük ve ihraç belgesi SPK'nın 17.05.2023 tarih ve E-12233903-315.04-37526 sayılı yazısı ile tadil edilmiş olup tadil metni ekte yer almaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173635
BIST
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11:026.593
En Düşük
|Değişim
|: 0,33%
|| 22,00
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.565
En Yüksek
6.653
11:0226,9320
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1468
|Açılış
|: 27,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
11:0230,2699
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2625
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
11:021.713,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 10,86
|Açılış
|: 1.713,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler11:02
|SDTTR
|164,00
|165.888.323
|% 9,99
|
|OYAYO
|28,00
|27.838.926
|% 9,98
|
|EDIP
|18,97
|19.371.346
|% 9,97
|
|PAPIL
|21,32
|71.861.458
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,61
|22.298.021
|% 9,95
|
|FORTE
|71,45
|9.001.200
|% -9,96
|
|TBORG
|32,00
|800.000
|% -7,94
|
|AYCES
|197,00
|8.837.352
|% -5,29
|
|OSTIM
|7,34
|28.329.669
|% -4,30
|
|LKMNH
|24,18
|3.803.322
|% -4,28
|
|THYAO
|224,30
|3.222.274.016
|% 0,31
|
|ASTOR
|83,90
|1.460.808.403
|% 2,88
|
|EKGYO
|8,57
|1.437.837.959
|% 2,76
|
|ASELS
|73,00
|1.401.046.341
|% 1,96
|
|EUPWR
|163,00
|1.356.446.763
|% 5,98
|
|EKGYO
|8,57
|1.437.837.959
|% 2,76
|
|ODAS
|9,17
|795.382.368
|% 2,92
|
|IHYAY
|1,14
|71.111.211
|% -0,87
|
|AVOD
|3,98
|186.682.649
|% 0,51
|
|YKBNK
|13,14
|517.440.150
|% -0,61
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9265
|26,9320
|% 0,55
|
|Euro
|30,2317
|30,2699
|% 0,87
|
|Sterlin
|34,6627
|34,8365
|% 0,32
|
|Frank
|31,2405
|31,4287
|% 0,52
|
|Riyal
|7,1571
|7,1930
|% 0,48
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|2,64
|
|Altın Gr.
|1.713
|1.713
|10,81
|
|Cumhuriyet
|11.506
|11.680
|-59,00
|
|Tam
|11.203
|11.358
|-18,00
|
|Yarım
|5.601
|5.705
|-9,00
|
|Çeyrek
|2.801
|2.853
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|21,78
|21,81
|0,15
|
|B. Petrol
|79,42
|79,42
|-0,04
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, SASA, KOZAA
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ASTOR, EKGYO
-
11:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 91 artarak (% 0.24 ) 5, 903
-
11:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, RODRG, ANELE, PAPIL, OYAYO, BAYRK, MEPET, EDIP
-
11:16
GRNYO, EUPWR, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında