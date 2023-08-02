***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
02.08.2023 09:09
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.07.2023
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz PG6-TRYAPYS00403-Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Kira Sertifikaları Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu nun 31.07.2023 tarihli pay fiyatı 1.454,105060 TL 'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179478
BIST
'
10:277.200
En Düşük
|Değişim
|: 0,44%
|| 31,43
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.235
10:2726,9925
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0568
|Açılış
|: 27,0250
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9100
|
27,4330
En Düşük
26,9005
10:2729,6689
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0607
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
30,2683
En Düşük
29,5443
10:271.689,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 5,59
|Açılış
|: 1.689,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.716,04
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler10:25
|TETMT
|587,40
|3.099.529
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|MRSHL
|697,00
|32.964.000
|% 9,99
|
|SEYKM
|8,37
|7.793.541
|% 9,99
|
|UZERB
|269,80
|797.799
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|9.103.352
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|4.111.749
|% -9,98
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|BALAT
|17,03
|85.167
|% -6,02
|
|THYAO
|234,70
|1.831.596.007
|% 1,60
|
|SASA
|64,75
|1.547.947.062
|% 0,54
|
|ASTOR
|113,60
|1.013.063.500
|% 0,44
|
|YKBNK
|14,21
|668.036.876
|% -0,84
|
|ASELS
|75,35
|662.768.094
|% 1,07
|
|EKGYO
|8,63
|426.234.587
|% 0,70
|
|YKBNK
|14,21
|668.036.876
|% -0,84
|
|GSDHO
|5,88
|244.382.235
|% 2,62
|
|IHLAS
|1,13
|45.939.002
|% 1,80
|
|IHYAY
|1,40
|54.949.124
|% 9,37
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9643
|26,9716
|% 0,13
|
|Euro
|29,6549
|29,6686
|% 0,20
|
|Sterlin
|34,3277
|34,4998
|% 0,03
|
|Frank
|30,6653
|30,8501
|% 0,02
|
|Riyal
|7,1667
|7,2027
|% 0,11
|
|10:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|4,45
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,66
|
|Cumhuriyet
|11.300
|11.471
|-48,00
|
|Tam
|11.061
|11.155
|24,00
|
|Yarım
|5.535
|5.603
|12,00
|
|Çeyrek
|2.767
|2.802
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,30
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|21,03
|21,06
|0,00
|
|B. Petrol
|85,52
|85,52
|0,61
|
Seans Raporu
10:25
daha fazla
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ALARK, ENKAI, KCHOL
-
10:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, KOZAA, THYAO
-
10:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 39, 68 artarak (% 0.62 ) 6, 434
-
10:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : MRSHL, ATAKP, FZLGY, ULAS, MMCAS, SEYKM, UZERB, TETMT, IHYAY, EDATA
-
10:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : PCILT, EDIP, AVHOL