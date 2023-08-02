***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi05.07.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarKurucusu ve yöneticisi olduğumuz PG6-TRYAPYS00403-Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. İkinci Kira Sertifikaları Katılım Girişim Sermayesi Yatırım Fonu nun 31.07.2023 tarihli pay fiyatı 1.454,105060 TL 'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179478BIST