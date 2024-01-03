***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama
03.01.2024 19:34
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )
Türkçe
Genel Açıklama
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kurucusu olduğumuz Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Dr Hayat Girişim Sermayesi Yatırım Fonu 'nun iç tüzük ve ihraç belgesi değişiklik talebi SPK'nın 28.12.2023 tarih ve E-12233903-320.04-47429 sayılı yazısıyla onaylanmış olup değişikliğe ilişkin duyuru metni ekte yer almaktadır.
Değişiklikler 01.02.2024 tarihi itibariyle yürürlüğe girecek olup bu süre içerisinde katılma paylarını iade etmek isteyen yatırımcı bulunması halinde değişikliklerin yürürlüğe giriş tarihine kadar katılma paylarının fona iade taleplerinin tarafımıza iletilmesini gerekmektedir.
Yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232291
BIST
'
18:057.412
En Düşük
|Değişim
|: -2,78%
|| -212,25
|Açılış
|: 7.625
|
|Önceki Kapanış
|: 7.624
|
7.412
En Yüksek
7.625
18:0529,7715
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0406
|Açılış
|: 30,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7850
|
29,8600
En Düşük
29,6737
18:0532,5127
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0716
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,5500
|
32,8107
En Düşük
32,4553
18:051.948,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -19,49
|Açılış
|: 1.948,33
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,82
|
1.981,81
En Düşük
1.942,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EMKEL
|16,95
|2.224.795
|% 569,96
|
|AYCES
|621,50
|34.348.649
|% 10,00
|
|BAYRK
|19,70
|71.639.411
|% 9,99
|
|SMART
|34,60
|81.125.213
|% 9,98
|
|VKING
|29,62
|55.399.714
|% 9,95
|
|KZGYO
|19,71
|129.488.492
|% -10,00
|
|NTGAZ
|18,74
|172.497.631
|% -9,99
|
|SUWEN
|20,82
|167.264.816
|% -9,95
|
|LKMNH
|52,50
|81.616.250
|% -9,95
|
|QUAGR
|4,66
|483.750.436
|% -9,86
|
|GUBRF
|163,50
|12.012.564.069
|% -3,31
|
|ASTOR
|106,00
|4.861.257.230
|% 2,22
|
|THYAO
|230,10
|4.572.165.055
|% -2,66
|
|KONTR
|247,10
|4.303.081.132
|% 3,52
|
|TUPRS
|140,50
|3.185.056.552
|% -2,43
|
|YKBNK
|19,39
|3.016.955.337
|% -1,87
|
|ISCTR
|22,44
|2.824.245.212
|% -4,27
|
|EKGYO
|6,88
|857.760.144
|% -3,78
|
|SKBNK
|3,96
|444.600.894
|% -7,04
|
|ZOREN
|4,17
|446.412.812
|% -4,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7613
|29,7690
|% 0,13
|
|Euro
|32,4915
|32,5179
|% -0,20
|
|Sterlin
|37,5304
|37,7186
|% 0,35
|
|Frank
|34,8293
|35,0391
|% 0,01
|
|Riyal
|7,9122
|7,9518
|% 0,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,95
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|975,13
|977,68
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.068,50
|1.076,28
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,22
|78,22
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.034,64
|2.034,98
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
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17:59MAGEN
Yüzde -6.44 oranında düşüşle 9.44 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 022, 226 adet işlem
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17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -181, 82 kaybederek (% -2.22 ) 8, 001
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17:58
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, ISCTR
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17:58XU100
Endeks 7, 444 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -2, 36 altında . İşlem hacmi 79, 506.00 milyon TL de
-
17:58VAKFN
Yüzde -6.58 oranında düşüşle 4.12 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 901, 608 adet işlem