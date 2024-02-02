***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurul'unun 26.01.2024 Tarih E-12233903-305.01.01-48643 sayılı yazısı ile Albaraka Portföy Serbest Şemsiye Fon'a Bağlı olarak ihraç edilecek olan, Albaraka Portföy İkinci Katılım Serbest (Doviz-Avro) Fon İzahname, Yatırımcı Bilgi Formu ve izin yazısı ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246573BIST