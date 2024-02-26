***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon'dan 27.02.2024 tarihinde pay iadesi yapılmasına karar verilmiş olup, fon payı iadesinde kullanılacak birim pay fiyatı 1.926,241849-TL'dir.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252045BIST