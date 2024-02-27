***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi22.02.2024Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon'un 23.02.2024 - 29.02.2024 tarihleri arasında yeni pay ihracı yapabilmesine karar verilmiş olup fon payı ihracındaki birim pay fiyatı 1.296,660623-TL'dir.Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252203BIST