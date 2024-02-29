***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon'un katılma payı alım satımına esas birim pay değeri, 01.03.2024 tarihi itibari ile günlük olarak hesaplanacaktır. Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253123BIST