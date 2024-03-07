***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( Genel Açıklama )TürkçeGenel AçıklamaYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon'un 08.03.2024 tarihinde yeni pay ihracı yapabilmesine karar verilmiş olup fon payı ihracındaki birim pay fiyatı 1.849,276986 -TL'dir. Yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1256329BIST