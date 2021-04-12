***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
12.04.2021 15:15
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve E-12233903-320.04-3368 sayılı yazısı ile fon iç tüzük ve ihraç belgesinde değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişiklikler 12.04.2021 tarih ve 10307 sayılı TTSG ile tescil ve ilan edilmiştir yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926692
BIST
16:371.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -7,70
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:378,1445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0101
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:379,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
16:37454,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,87
|Açılış
|: 454,44
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:37
|QUAGR
|19,91
|700.155
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|141.266.456
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|895.422
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.711.832
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|293.069.915
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.714.289
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,68
|997.957.382
|% -5,14
|
|GARAN
|6,65
|634.070.381
|% 0,15
|
|EREGL
|16,41
|594.239.345
|% 0,61
|
|HALKB
|4,59
|578.288.421
|% 1,10
|
|PETKM
|6,03
|527.030.819
|% 0,33
|
|YKBNK
|2,08
|333.188.933
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,84
|263.798.091
|% -2,13
|
|HALKB
|4,59
|578.288.421
|% 1,10
|
|TSKB
|1,34
|137.623.314
|% -0,74
|
|GARAN
|6,65
|634.070.381
|% 0,15
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1402
|8,1445
|% -0,12
|
|Euro
|9,6950
|9,7049
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,1633
|11,2193
|% 0,19
|
|Frank
|8,7849
|8,8378
|% -0,00
|
|Riyal
|2,1654
|2,1762
|% -0,12
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.736
|1.737
|-7,56
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,57
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|-15,00
|
|Tam
|2.997
|3.073
|-14,99
|
|Yarım
|1.449
|1.486
|-7,25
|
|Çeyrek
|727
|743
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|25,06
|25,09
|-0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,02
|64,02
|1,07
|
Seans Raporu
16:37
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-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, KCHOL, EKGYO
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, EREGL
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 5 kaybederek (% -0.62 ) 1, 194
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, YAPRK, MTRKS, BJKAS, TUREX, UTPYA, QUAGR, TKURU, PENGD
-
16:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ETYAT, GSRAY, SNKRN, BRKO, SONME