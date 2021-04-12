***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
12.04.2021 15:15
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve E-12233903-320.04-3368 sayılı yazısı ile fon iç tüzük ve ihraç belgesinde değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişiklikler 12.04.2021 tarih ve 10307 sayılı TTSG ile tescil ve ilan edilmiştir yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926693
BIST
15:091.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,25
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
15:098,1532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1478
15:099,7157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0125
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
15:09456,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,54
|Açılış
|: 456,77
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler15:09
|QUAGR
|19,91
|641.162
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|140.311.337
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TKURU
|334,80
|6.626.458
|% 9,99
|
|TUREX
|15,97
|818.431
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|276.489.560
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,39
|15.861.334
|% -9,72
|
|NTGAZ
|15,87
|955.777.624
|% -3,99
|
|EREGL
|16,41
|501.408.613
|% 0,61
|
|HALKB
|4,60
|467.607.071
|% 1,32
|
|GARAN
|6,63
|446.526.097
|% -0,15
|
|PETKM
|6,11
|425.828.791
|% 1,66
|
|YKBNK
|2,08
|253.628.081
|% -0,95
|
|EKGYO
|1,85
|217.253.164
|% -1,60
|
|HALKB
|4,60
|467.607.071
|% 1,32
|
|TSKB
|1,35
|108.055.730
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,54
|276.489.560
|% -9,92
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1483
|8,1532
|% -0,02
|
|Euro
|9,7096
|9,7157
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,1846
|11,2407
|% 0,38
|
|Frank
|8,7902
|8,8431
|% 0,06
|
|Riyal
|2,1669
|2,1778
|% -0,05
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-0,97
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.072
|0,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|0,64
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,31
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,15
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,22
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,70
|63,70
|0,75
|