***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )Türkçeİç Tüzük (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarFon iç tüzük ve ihraç belgesi SPK'nın 09.02.2023 tarih ve E-12233903-320.04-32946 sayılı yazısı ile tadil edilmiş olup tadil metni ekte yer almaktadır.Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116321BIST