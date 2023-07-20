***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik)
20.07.2023 09:32
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük (Değişiklik) )
Türkçe
İç Tüzük (Değişiklik)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon iç tüzük ve ihraç belgesi SPK'nın 17.05.2023 tarih ve E-12233903-315.04-37526 sayılı yazısı ile tadil edilmiş olup tadil metni ekte yer almaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173633
BIST
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11:046.593
En Düşük
|Değişim
|: 0,34%
|| 22,11
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.565
En Yüksek
6.653
11:0426,9314
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,1462
|Açılış
|: 27,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
11:0430,2672
En Yüksek
|Değişim
|: 0,87%
|| 0,2598
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
11:041.713,43
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 11,04
|Açılış
|: 1.713,43
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler11:02
|SDTTR
|164,00
|166.155.479
|% 9,99
|
|OYAYO
|28,00
|28.132.214
|% 9,98
|
|EDIP
|18,97
|19.382.387
|% 9,97
|
|PAPIL
|21,32
|72.644.265
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,61
|23.372.275
|% 9,95
|
|FORTE
|71,45
|9.024.707
|% -9,96
|
|TBORG
|32,00
|800.000
|% -7,94
|
|OSTIM
|7,30
|28.805.343
|% -4,82
|
|AYCES
|200,00
|9.163.709
|% -3,85
|
|SAFKR
|22,54
|27.498.274
|% -3,68
|
|THYAO
|224,30
|3.244.605.361
|% 0,31
|
|ASTOR
|83,95
|1.472.996.414
|% 2,94
|
|EKGYO
|8,57
|1.443.247.965
|% 2,76
|
|ASELS
|73,00
|1.409.015.557
|% 1,96
|
|EUPWR
|163,10
|1.363.627.578
|% 6,05
|
|EKGYO
|8,57
|1.443.247.965
|% 2,76
|
|ODAS
|9,17
|797.128.125
|% 2,92
|
|IHYAY
|1,14
|71.600.249
|% -0,87
|
|AVOD
|3,99
|188.714.271
|% 0,76
|
|YKBNK
|13,14
|518.808.667
|% -0,61
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9265
|26,9320
|% 0,55
|
|Euro
|30,2317
|30,2699
|% 0,87
|
|Sterlin
|34,6597
|34,8336
|% 0,31
|
|Frank
|31,2415
|31,4297
|% 0,53
|
|Riyal
|7,1567
|7,1926
|% 0,47
|
|11:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.980
|2,76
|
|Altın Gr.
|1.713
|1.714
|11,22
|
|Cumhuriyet
|11.506
|11.680
|-59,00
|
|Tam
|11.206
|11.361
|-15,00
|
|Yarım
|5.603
|5.707
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.801
|2.853
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|21,79
|21,82
|0,15
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|-0,07
|
Seans Raporu
11:02
daha fazla
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, SASA, KOZAA
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ASTOR, EKGYO
-
11:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 91 artarak (% 0.24 ) 5, 903
-
11:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, RODRG, ANELE, PAPIL, OYAYO, BAYRK, MEPET, EDIP
-
11:16
GRNYO, EUPWR, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında