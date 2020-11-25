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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

25.11.2020 16:46



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ARSA KAPISI KATILIM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/889964


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KLMSN 20,68 307.843.271 % 10,00  
RODRG 14,08 2.636.474 % 10,00  
BMELK 28,60 1.413.098 % 10,00  
ALCAR 256,50 290.090.642 % 9,99  
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Frank 8,7452 8,7979 % -0,06  
Riyal 2,1235 2,1342 % -0,21  
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17:47 Alış Satış %  
Altın Ons 1.814 1.814 6,43  
Altın Gr. 466 466 0,65  
Cumhuriyet 3.094 3.141 16,00  
Tam 3.078 3.158 18,74  
Yarım 1.488 1.528 9,06  
Çeyrek 746 764 4,53  
Gümüş.Ons 23,37 23,41 0,13  
Gümüş Gr. 6,02 6,03 0,04  
B. Petrol 48,17 48,17 0,39  
Seans Raporu 17:47
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