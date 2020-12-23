***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2020 tarih ve E-12233903-315.04-12608 sayılı yazısı ile fon iç tüzüğünde değişiklikler yapılmış olup güncel fon iç tüzüğünü yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederizhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894512BIST