***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
23.12.2020 18:15
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2020 tarih ve E-12233903-315.04-12608 sayılı yazısı ile fon iç tüzüğünde değişiklikler yapılmış olup güncel fon iç tüzüğünü yatırımcılarımızın bilgilerine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894514
BIST
17:591.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 13,78
|Açılış
|: 1.409
|
|Önceki Kapanış
|: 1.405
|
1.421
En Düşük
1.409
17:597,6383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0210
|Açılış
|: 7,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6400
|
7,6763
En Düşük
7,6196
17:599,3373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0252
|Açılış
|: 9,2950
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3300
|
9,3647
En Düşük
9,2926
17:59460,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,72
|Açılış
|: 460,64
|
|Önceki Kapanış
|: 457,97
|
461,20
En Düşük
456,25
BIST En Aktif Hisseler17:59
|ALCAR
|374,10
|336.166.148
|% 10,00
|
|BRYAT
|612,80
|118.570.814
|% 10,00
|
|HATEK
|15,29
|37.272.389
|% 10,00
|
|CLEBI
|157,30
|201.574.404
|% 10,00
|
|SNKRN
|14,85
|4.684.091
|% 10,00
|
|SNPAM
|21,96
|1.421.483
|% -10,00
|
|PAMEL
|16,93
|620.400
|% -9,99
|
|CASA
|100,50
|1.552.424
|% -9,95
|
|MMCAS
|4,72
|715.032
|% -9,92
|
|HLGYO
|3,73
|236.194.727
|% -9,90
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.033.286
|% 9,72
|
|GARAN
|9,98
|1.550.914.073
|% -0,60
|
|PETKM
|5,06
|1.445.959.275
|% 3,69
|
|TSKB
|1,89
|1.171.595.615
|% 2,16
|
|THYAO
|12,43
|878.146.865
|% 0,08
|
|SKBNK
|1,58
|1.685.033.286
|% 9,72
|
|TSKB
|1,89
|1.171.595.615
|% 2,16
|
|EKGYO
|2,18
|704.082.559
|% 0,93
|
|PETKM
|5,06
|1.445.959.275
|% 3,69
|
|ISGYO
|2,47
|466.486.713
|% 2,92
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6345
|7,6386
|% -0,27
|
|Euro
|9,3308
|9,3386
|% 0,28
|
|Sterlin
|10,3141
|10,3658
|% 1,12
|
|Frank
|8,5670
|8,6186
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0286
|2,0387
|% -0,31
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|14,70
|
|Altın Gr.
|460
|460
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.044
|3.090
|-14,00
|
|Tam
|3.028
|3.105
|-16,14
|
|Yarım
|1.464
|1.502
|-7,81
|
|Çeyrek
|734
|751
|-3,90
|
|Gümüş.Ons
|25,61
|25,65
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|0,10
|
|B. Petrol
|50,66
|50,66
|0,58
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:57TSGYO
Yüzde 5.02 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 830, 415 adet işlem
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17:56XU100
Endeks 1, 420 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 06 üstünde . İşlem hacmi 25, 940.00 milyon TL de
-
17:56SANKO
Yüzde 5.56 oranında artışla 10.45 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 165, 099 adet işlem
-
17:55AKMGY
Yüzde 4.28 oranında artışla 68.25 lira fiyatla işlem gören hissede 113, 508 adet işlem
-
17:53EMKEL
Yüzde 9.74 oranında artışla 5.97 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 030, 732 adet işlem