***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
22.01.2021 11:01
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903850
BIST
11:061.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -14,23
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
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1.556
En Düşük
1.529
11:067,4391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0712
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4394
En Düşük
7,3627
11:069,0445
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0692
|Açılış
|: 8,9550
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|Önceki Kapanış
|: 9,0250
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9,0476
En Düşük
8,9597
11:06445,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,95
|Açılış
|: 445,11
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler11:06
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|20.154.123
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|40.155.661
|% 9,97
|
|BTCIM
|7,07
|16.435.434
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|YAPRK
|128,50
|15.049.131
|% -6,88
|
|PSDTC
|34,26
|5.815.540
|% -6,80
|
|PSDTC
|34,26
|5.815.540
|% -6,80
|
|PSDTC
|34,26
|5.815.540
|% -6,80
|
|PSDTC
|34,26
|5.815.540
|% -6,80
|
|KARSN
|4,77
|452.173.146
|% 4,84
|
|GARAN
|9,88
|394.257.733
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,48
|336.202.757
|% -1,20
|
|KRDMD
|6,93
|286.500.680
|% -2,39
|
|SISE
|7,74
|285.148.168
|% -1,90
|
|EKGYO
|2,48
|336.202.757
|% -1,20
|
|KARSN
|4,77
|452.173.146
|% 4,84
|
|TSKB
|1,96
|175.194.377
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,46
|103.255.567
|% 0,00
|
|HLGYO
|4,01
|251.903.703
|% 3,62
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4343
|7,4391
|% 0,97
|
|Euro
|9,0372
|9,0445
|% 0,77
|
|Sterlin
|10,1271
|10,1779
|% 0,36
|
|Frank
|8,3602
|8,4106
|% 0,82
|
|Riyal
|1,9757
|1,9856
|% 0,89
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.861
|-8,60
|
|Altın Gr.
|445
|445
|1,76
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,45
|25,49
|-0,50
|
|Gümüş Gr.
|6,09
|6,10
|-0,06
|
|B. Petrol
|55,31
|55,31
|-0,79
|