***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
22.01.2021 12:04
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FINTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903857
BIST
14:521.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,32%
|| -20,46
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
14:527,4073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0394
|Açılış
|: 7,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
14:529,0255
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0502
|Açılış
|: 9,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
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9,0510
En Düşük
8,9597
14:52440,08
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -3,08
|Açılış
|: 440,08
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler14:52
|OZRDN
|12,87
|16.671.825
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.444.126
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|21.495.729
|% 9,98
|
|AYCES
|91,45
|20.239.800
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|48.505.159
|% 9,97
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,71
|1.248.521.508
|% -3,09
|
|KARSN
|4,69
|893.654.612
|% 3,08
|
|KOZAL
|114,30
|830.227.799
|% 0,88
|
|KRDMD
|6,96
|614.508.666
|% -1,97
|
|HLGYO
|4,11
|608.345.282
|% 6,20
|
|EKGYO
|2,47
|556.025.042
|% -1,59
|
|TSKB
|1,97
|421.285.287
|% 1,55
|
|KARSN
|4,69
|893.654.612
|% 3,08
|
|SKBNK
|1,58
|248.392.674
|% -0,63
|
|IHLGM
|1,49
|229.750.671
|% 2,05
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4045
|7,4073
|% 0,53
|
|Euro
|9,0218
|9,0255
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,0935
|10,1441
|% 0,02
|
|Frank
|8,3384
|8,3887
|% 0,55
|
|Riyal
|1,9680
|1,9778
|% 0,49
|
|14:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.850
|1.850
|-18,96
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,88
|
|Cumhuriyet
|2.914
|2.958
|-17,00
|
|Tam
|2.902
|2.975
|-17,31
|
|Yarım
|1.402
|1.439
|-8,38
|
|Çeyrek
|703
|720
|-4,19
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,36
|-0,63
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,14
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|-1,26
|