***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
03.03.2021 11:08
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Akıllı Şehirler Girişim Sermayesi Yatırm Fonu İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914739
BIST
11:051.549
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 20,16
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.529
|
1.550
En Düşük
1.539
11:057,2995
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,0606
|Açılış
|: 7,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3350
|
7,3610
En Düşük
7,2936
11:058,8242
En Yüksek
|Değişim
|: -0,88%
|| -0,0786
|Açılış
|: 8,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8250
|
8,9039
En Düşük
8,8181
11:05407,68
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -2,49
|Açılış
|: 407,68
|
|Önceki Kapanış
|: 410,17
|
411,13
En Düşük
406,81
BIST En Aktif Hisseler11:05
|BOSSA
|24,42
|26.372.523
|% 10,00
|
|ISBIR
|6.655,00
|2.083.015
|% 10,00
|
|GOZDE
|7,93
|132.555.721
|% 9,99
|
|IDEAS
|46,74
|1.339.288
|% 9,98
|
|KENT
|394,70
|4.821.655
|% 9,97
|
|CASA
|183,20
|554.730
|% -9,98
|
|BRMEN
|2,38
|617.824
|% -9,85
|
|MERIT
|300,00
|990.000
|% -7,55
|
|KSTUR
|327,20
|327.527
|% -7,10
|
|UMPAS
|1,19
|93.028
|% -5,56
|
|KRDMD
|7,13
|601.491.885
|% 4,39
|
|THYAO
|14,75
|569.096.487
|% -0,41
|
|PETKM
|5,66
|492.261.080
|% 2,17
|
|EREGL
|15,82
|393.086.012
|% 4,77
|
|GARAN
|9,32
|352.696.912
|% 1,30
|
|SKBNK
|1,40
|162.546.964
|% 1,45
|
|EKGYO
|2,47
|241.114.258
|% 2,07
|
|PETKM
|5,66
|492.261.080
|% 2,17
|
|KRDMD
|7,13
|601.491.885
|% 4,39
|
|YKBNK
|2,80
|175.572.395
|% 1,82
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2938
|7,2995
|% -0,82
|
|Euro
|8,8191
|8,8242
|% -0,88
|
|Sterlin
|10,1990
|10,2501
|% -0,46
|
|Frank
|7,9684
|8,0164
|% -0,58
|
|Riyal
|1,9450
|1,9548
|% -0,55
|
|11:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.729
|-4,08
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-2,29
|
|Cumhuriyet
|2.716
|2.757
|19,00
|
|Tam
|2.702
|2.771
|16,22
|
|Yarım
|1.306
|1.340
|7,84
|
|Çeyrek
|655
|670
|3,93
|
|Gümüş.Ons
|26,67
|26,71
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|6,29
|6,30
|-0,01
|
|B. Petrol
|62,86
|62,86
|0,16
|