***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
04.03.2021 13:12
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. EKSİM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915083
BIST
13:221.532
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.536
En Düşük
1.523
13:227,4783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 0,0328
|Açılış
|: 7,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
13:229,0160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0295
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9529
13:22411,49
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,94
|Açılış
|: 411,49
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler13:22
|KRVGD
|18,59
|266.941.280
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|10.621.932
|% 9,99
|
|KENT
|434,10
|13.000.861
|% 9,98
|
|IDEAS
|51,40
|4.909.265
|% 9,97
|
|INDES
|30,48
|8.764.006
|% 9,96
|
|LINK
|52,20
|21.910.184
|% -10,00
|
|KSTUR
|348,70
|1.009.945
|% -9,99
|
|CASA
|164,90
|11.661.893
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|11.961.231
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|45.152
|% -9,45
|
|THYAO
|15,13
|1.400.174.465
|% 1,41
|
|PETKM
|5,85
|767.163.427
|% 2,09
|
|KRDMD
|7,22
|674.387.052
|% 2,27
|
|SISE
|7,70
|573.537.867
|% 1,05
|
|KOZAL
|128,00
|522.397.544
|% 0,39
|
|EKGYO
|2,43
|446.743.891
|% 0,00
|
|PETKM
|5,85
|767.163.427
|% 2,09
|
|ODAS
|3,94
|433.029.906
|% 0,77
|
|KRDMD
|7,22
|674.387.052
|% 2,27
|
|THYAO
|15,13
|1.400.174.465
|% 1,41
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4740
|7,4783
|% 0,44
|
|Euro
|9,0099
|9,0160
|% 0,33
|
|Sterlin
|10,3887
|10,4408
|% 0,28
|
|Frank
|8,0801
|8,1288
|% 0,21
|
|Riyal
|1,9890
|1,9990
|% 0,50
|
|13:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-5,34
|
|Altın Gr.
|412
|412
|1,09
|
|Cumhuriyet
|2.739
|2.780
|25,00
|
|Tam
|2.723
|2.793
|22,22
|
|Yarım
|1.316
|1.351
|10,75
|
|Çeyrek
|660
|676
|5,38
|
|Gümüş.Ons
|25,82
|25,88
|-0,31
|
|Gümüş Gr.
|6,23
|6,24
|-0,02
|
|B. Petrol
|63,67
|63,67
|-0,40
|