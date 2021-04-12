***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
12.04.2021 15:09
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve E-12233903-320.04-3368 sayılı yazısı ile fon iç tüzüğünde değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişiklikler sonrası güncel iç tüzük metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926681
BIST
14:591.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -6,59
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
14:598,1543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0003
|Açılış
|: 8,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1478
14:599,7112
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0080
|Açılış
|: 9,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
14:59457,21
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,10
|Açılış
|: 457,21
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler14:59
|QUAGR
|19,91
|631.087
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|812.186
|% 9,99
|
|MTRKS
|45,06
|1.621.529
|% 9,96
|
|PAMEL
|38,08
|6.233.315
|% 3,76
|
|KONTR
|76,15
|11.183.531
|% 2,63
|
|TRILC
|48,90
|108.733.978
|% -7,21
|
|DERHL
|7,10
|8.137.309
|% -7,07
|
|ISKPL
|37,86
|25.928.576
|% -5,07
|
|NTGAZ
|15,81
|952.785.144
|% -4,36
|
|DNISI
|13,44
|4.493.791
|% -4,00
|
|NTGAZ
|15,81
|952.785.144
|% -4,36
|
|KRVGD
|18,52
|215.083.248
|% 1,93
|
|TRILC
|48,90
|108.733.978
|% -7,21
|
|ESEN
|36,74
|49.808.781
|% -2,03
|
|ISKPL
|37,86
|25.928.576
|% -5,07
|
|QUAGR
|19,91
|631.087
|% 10,00
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1494
|8,1543
|% 0,00
|
|Euro
|9,7057
|9,7112
|% 0,08
|
|Sterlin
|11,1952
|11,2514
|% 0,48
|
|Frank
|8,7956
|8,8486
|% 0,12
|
|Riyal
|2,1687
|2,1796
|% 0,04
|
|14:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.744
|-0,70
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,00
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|1,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|0,64
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,31
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,15
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,79
|63,79
|0,84
|