***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
12.04.2021 15:15
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve E-12233903-320.04-3368 sayılı yazısı ile fon iç tüzüğünde değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişiklikler sonrası güncel iç tüzük metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926691
BIST
16:371.386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,55%
|| -7,70
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:378,1445
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,0101
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:379,7049
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
16:37454,44
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,87
|Açılış
|: 454,44
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:37
|QUAGR
|19,91
|699.060
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|141.266.447
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|894.959
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.709.154
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|293.027.382
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.687.378
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,67
|996.934.876
|% -5,20
|
|SOKM
|13,63
|275.460.032
|% 4,77
|
|EKGYO
|1,85
|257.524.655
|% -1,60
|
|JANTS
|788,00
|253.814.201
|% -4,93
|
|KRVGD
|18,38
|239.555.846
|% 1,16
|
|ODAS
|3,60
|230.296.937
|% 1,41
|
|NTGAZ
|15,67
|996.934.876
|% -5,20
|
|IHLGM
|1,05
|37.780.327
|% -3,67
|
|SOKM
|13,63
|275.460.032
|% 4,77
|
|ULUUN
|8,00
|119.319.989
|% 4,85
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1402
|8,1445
|% -0,12
|
|Euro
|9,6950
|9,7049
|% 0,02
|
|Sterlin
|11,1647
|11,2207
|% 0,20
|
|Frank
|8,7844
|8,8373
|% -0,01
|
|Riyal
|2,1650
|2,1759
|% -0,13
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.735
|1.736
|-8,49
|
|Altın Gr.
|455
|455
|-2,64
|
|Cumhuriyet
|3.011
|3.057
|-15,00
|
|Tam
|2.997
|3.073
|-14,99
|
|Yarım
|1.449
|1.486
|-7,25
|
|Çeyrek
|727
|743
|-3,63
|
|Gümüş.Ons
|25,03
|25,06
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,57
|-0,06
|
|B. Petrol
|64,14
|64,14
|1,19
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TTKOM, KCHOL, EKGYO
-
16:48
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler BIMAS, HALKB, EREGL
-
16:48XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -7, 5 kaybederek (% -0.62 ) 1, 194
-
16:48
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KENT, YAPRK, MTRKS, BJKAS, TUREX, UTPYA, QUAGR, TKURU, PENGD
-
16:48
Tabandan işlem gören hisse senetleri : ETYAT, GSRAY, SNKRN, BRKO, SONME