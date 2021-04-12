***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve E-12233903-320.04-3368 sayılı yazısı ile fon iç tüzüğünde değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişiklikler sonrası güncel iç tüzük metni ekte yer almaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926691BIST