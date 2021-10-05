***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
05.10.2021 13:52
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Fon iç tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966867
BIST
14:161.392
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -2,50
|Açılış
|: 1.396
|
|Önceki Kapanış
|: 1.394
|
1.396
En Düşük
1.390
14:168,8614
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0142
|Açılış
|: 8,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
|
8,8715
En Düşük
8,8413
14:1610,2886
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0053
|Açılış
|: 10,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2700
|
10,3188
En Düşük
10,2565
14:16499,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -3,80
|Açılış
|: 499,96
|
|Önceki Kapanış
|: 503,71
|
504,51
En Düşük
499,14
BIST En Aktif Hisseler14:16
|EMNIS
|20,90
|793.761
|% 9,94
|
|KNFRT
|4,54
|51.336.190
|% 9,93
|
|NUGYO
|11,28
|18.570.207
|% 9,73
|
|ALBRK
|1,81
|94.610.358
|% 9,70
|
|KERVN
|0,80
|3.005.652
|% 9,59
|
|BIOEN
|24,30
|170.574.846
|% -10,00
|
|KARYE
|15,09
|74.211.250
|% -8,55
|
|MARTI
|1,54
|13.715.954
|% -8,33
|
|YUNSA
|15,72
|13.777.346
|% -6,82
|
|BSOKE
|2,71
|21.371.094
|% -6,55
|
|MAREN
|10,55
|835.579.819
|% 4,98
|
|GARAN
|9,27
|792.893.134
|% 0,54
|
|THYAO
|14,05
|607.110.811
|% 1,30
|
|TUPRS
|118,10
|543.201.916
|% 1,81
|
|SISE
|8,16
|299.267.207
|% 0,25
|
|SKBNK
|1,00
|121.045.023
|% 2,04
|
|GARAN
|9,27
|792.893.134
|% 0,54
|
|MAREN
|10,55
|835.579.819
|% 4,98
|
|YKBNK
|2,38
|189.586.618
|% 0,00
|
|ALBRK
|1,81
|94.610.358
|% 9,70
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8594
|8,8614
|% 0,16
|
|Euro
|10,2843
|10,2886
|% -0,05
|
|Sterlin
|12,0456
|12,1060
|% 0,28
|
|Frank
|9,5251
|9,5825
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3555
|2,3673
|% 0,08
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.755
|1.755
|-14,44
|
|Altın Gr.
|500
|500
|-3,90
|
|Cumhuriyet
|3.308
|3.358
|3,00
|
|Tam
|3.294
|3.377
|2,73
|
|Yarım
|1.592
|1.634
|1,32
|
|Çeyrek
|799
|817
|0,66
|
|Gümüş.Ons
|22,52
|22,55
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,40
|6,41
|-0,06
|
|B. Petrol
|82,19
|82,19
|0,91
|
Seans Raporu
14:16
daha fazla
-
14:26COSMO
Yüzde -5.70 oranında düşüşle 10.10 lira fiyatla işlem gören hissede 15, 490 adet işlem
-
14:25HURGZ
Yüzde -5.60 oranında düşüşle 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 12, 439, 853 adet işlem
-
14:24
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler FROTO, GUBRF, VESTL
-
14:24XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 33 kaybederek (% -0.19 ) 1, 219
-
14:24
Tavandan işlem gören hisse senedleri : ALBRK, KNFRT, KERVN, EMNIS