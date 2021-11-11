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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

11.11.2021 16:26
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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Açıklamalar

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ALBATROS GAYRİMENKUL YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977041


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DOBUR 102,30 18.706.271 % 10,00  
DOAS 41,52 117.596.461 % 9,96  
ATATP 53,00 88.198.701 % 9,96  
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Altın Gr. 595 595 8,53  
Cumhuriyet 3.934 3.994 63,00  
Tam 3.914 4.012 59,76  
Yarım 1.892 1.941 28,91  
Çeyrek 949 970 14,45  
Gümüş.Ons 25,14 25,17 0,46  
Gümüş Gr. 8,03 8,04 0,23  
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