***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANADOLU VE TRAKYA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977042BIST