***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
11.11.2021 16:27
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. ANKA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/977043
BIST
16:431.639
En Yüksek
|Değişim
|: 0,90%
|| 14,62
|Açılış
|: 1.622
|
|Önceki Kapanış
|: 1.624
|
1.644
En Düşük
1.621
16:439,9240
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0825
|Açılış
|: 9,9180
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8350
|
9,9744
En Düşük
9,8289
16:4311,3887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 0,0908
|Açılış
|: 11,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 11,3600
|
11,4577
En Düşük
11,2896
16:43593,74
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 7,40
|Açılış
|: 593,74
|
|Önceki Kapanış
|: 586,34
|
597,37
En Düşük
584,13
BIST En Aktif Hisseler16:43
|OZRDN
|8,47
|30.955.450
|% 10,00
|
|DOBUR
|102,30
|18.706.271
|% 10,00
|
|DOAS
|41,52
|117.581.057
|% 9,96
|
|ATATP
|53,00
|88.124.077
|% 9,96
|
|OYLUM
|8,85
|17.010.505
|% 9,94
|
|PENTA
|196,20
|24.199.443
|% -10,00
|
|BASGZ
|17,29
|191.835.501
|% -9,99
|
|KZBGY
|35,56
|89.522.299
|% -9,97
|
|RALYH
|7,25
|87.572.652
|% -9,03
|
|SUMAS
|94,25
|492.565
|% -8,85
|
|PETKM
|7,97
|7.238.460.759
|% 9,93
|
|GARAN
|10,68
|2.880.142.382
|% -0,47
|
|THYAO
|17,85
|1.544.010.397
|% -1,54
|
|TUPRS
|160,00
|1.090.141.779
|% 1,33
|
|KRDMD
|7,53
|1.007.015.089
|% 3,01
|
|PETKM
|7,97
|7.238.460.759
|% 9,93
|
|GARAN
|10,68
|2.880.142.382
|% -0,47
|
|YKBNK
|3,11
|687.732.171
|% -0,64
|
|ODAS
|1,53
|213.999.646
|% 0,66
|
|KRDMD
|7,53
|1.007.015.089
|% 3,01
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,9195
|9,9240
|% 0,84
|
|Euro
|11,3810
|11,3887
|% 0,80
|
|Sterlin
|13,2609
|13,3274
|% 0,79
|
|Frank
|10,7111
|10,7756
|% 0,36
|
|Riyal
|2,6361
|2,6493
|% 0,75
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.865
|1.865
|12,23
|
|Altın Gr.
|594
|594
|7,38
|
|Cumhuriyet
|3.925
|3.984
|53,00
|
|Tam
|3.910
|4.008
|55,59
|
|Yarım
|1.890
|1.939
|26,89
|
|Çeyrek
|948
|969
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,18
|25,21
|0,50
|
|Gümüş Gr.
|8,00
|8,01
|0,20
|
|B. Petrol
|81,94
|81,94
|-0,70
|
Seans Raporu
16:43
daha fazla
-
16:52ISGYO
Yüzde 7.76 oranında artışla 2.36 lira fiyatla işlem gören hissede 56, 016, 886 adet işlem
-
16:51
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler GUBRF, THYAO, TAVHL
-
16:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 14 artarak (% 1.06 ) 1, 450
-
16:51
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PETKM, DOAS, ATATP, DOBUR, OYLUM, ADESE, OZRDN
-
16:51
ATATP, IDEAS, ALKIM değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında