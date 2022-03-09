***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
09.03.2022 09:07
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
PIK-Albarka Portföy Yönetimi A.Ş. Birinci Karma Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzüğü
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008608
BIST
10:032.038
En Yüksek
|Değişim
|: 1,32%
|| 26,51
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.041
En Düşük
2.035
10:0314,5980
En Yüksek
|Değişim
|: 1,02%
|| 0,1474
|Açılış
|: 14,5300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3400
|
14,6014
En Düşük
14,4349
10:0315,9705
En Yüksek
|Değişim
|: 1,05%
|| 0,1661
|Açılış
|: 15,8600
|
|Önceki Kapanış
|: 15,6500
|
15,9705
En Düşük
15,7698
10:03960,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 6,67
|Açılış
|: 960,69
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
962,92
En Düşük
949,40
BIST En Aktif Hisseler10:03
|IPEKE
|17,50
|5.148.553
|% 4,10
|
|KLKIM
|14,46
|456.936
|% 2,92
|
|KONTR
|142,20
|545.764
|% 2,08
|
|ANHYT
|13,68
|5.355.632
|% 1,94
|
|ASELS
|26,34
|2.676.082.096
|% 1,62
|
|EMNIS
|21,04
|10.520
|% -3,49
|
|KGYO
|5,73
|3.054
|% -0,35
|
|AKSUE
|29,78
|10.295.638
|% -0,13
|
|ALKA
|22,02
|25.806.735
|% -0,09
|
|ALGYO
|31,78
|54.370.738
|% -0,06
|
|HALKB
|4,41
|6.999.999.996
|% 0,00
|
|VAKBN
|3,30
|6.999.999.995
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,00
|
|THYAO
|25,30
|4.867.649.391
|% 0,00
|
|ASELS
|26,34
|2.676.082.096
|% 1,62
|
|VAKBN
|3,30
|6.999.999.995
|% 0,00
|
|HALKB
|4,41
|6.999.999.996
|% 0,00
|
|KRDMD
|14,59
|5.990.695.938
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,62
|993.775.540
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,13
|566.323.402
|% 0,00
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,5904
|14,5980
|% 1,02
|
|Euro
|15,9360
|15,9705
|% 1,05
|
|Sterlin
|19,0713
|19,1670
|% 0,98
|
|Frank
|15,6402
|15,7344
|% 0,90
|
|Riyal
|3,8754
|3,8948
|% 0,86
|
|10:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.045
|2.046
|-5,62
|
|Altın Gr.
|961
|961
|7,01
|
|Cumhuriyet
|6.249
|6.343
|212,00
|
|Tam
|6.217
|6.377
|219,79
|
|Yarım
|3.005
|3.085
|106,32
|
|Çeyrek
|1.507
|1.542
|53,16
|
|Gümüş.Ons
|26,60
|26,65
|0,18
|
|Gümüş Gr.
|12,51
|12,53
|0,24
|
|B. Petrol
|131
|131
|2,98
|