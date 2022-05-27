***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
27.05.2022 12:29
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. TM GAYRİMENKUL YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032901
BIST
13:182.462
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,28
|Açılış
|: 2.454
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.470
En Düşük
2.454
13:1816,3989
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0501
|Açılış
|: 16,3850
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3500
|
16,4000
En Düşük
16,3130
13:1817,5797
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0201
|Açılış
|: 17,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,6366
En Düşük
17,5279
13:18980,07
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,47
|Açılış
|: 980,02
|
|Önceki Kapanış
|: 972,60
|
980,88
En Düşük
971,08
BIST En Aktif Hisseler13:18
|RODRG
|17,60
|3.646.278
|% 10,00
|
|LIDFA
|9,99
|7.151.776
|% 9,66
|
|AKSA
|53,80
|195.088.106
|% 8,86
|
|HATEK
|20,76
|32.998.704
|% 7,01
|
|QUAGR
|27,02
|58.113.072
|% 6,80
|
|IHAAS
|23,28
|538.722
|% -9,28
|
|AKFGY
|2,83
|202.294.436
|% -6,91
|
|KAPLM
|60,00
|3.260.340
|% -4,15
|
|BOBET
|5,30
|26.423.277
|% -3,11
|
|MEPET
|3,56
|18.313.062
|% -3,00
|
|THYAO
|44,48
|1.629.096.056
|% 0,04
|
|KARSN
|6,68
|1.529.989.872
|% 4,37
|
|KRDMD
|14,86
|1.074.531.351
|% 1,43
|
|EREGL
|33,36
|1.065.556.297
|% 2,90
|
|SISE
|20,60
|857.943.193
|% -1,44
|
|KARSN
|6,68
|1.529.989.872
|% 4,37
|
|DOHOL
|3,83
|377.736.638
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,62
|234.152.377
|% 0,38
|
|HALKB
|5,67
|470.111.807
|% 2,53
|
|KRDMD
|14,86
|1.074.531.351
|% 1,43
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,3905
|16,3989
|% 0,31
|
|Euro
|17,5586
|17,5797
|% 0,11
|
|Sterlin
|20,6005
|20,7038
|% 0,26
|
|Frank
|17,0192
|17,1217
|% 0,25
|
|Riyal
|4,3575
|4,3793
|% 0,30
|
|13:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.860
|1.860
|9,06
|
|Altın Gr.
|980
|980
|7,42
|
|Cumhuriyet
|6.505
|6.606
|47,00
|
|Tam
|6.471
|6.635
|40,83
|
|Yarım
|3.128
|3.209
|19,75
|
|Çeyrek
|1.569
|1.605
|9,88
|
|Gümüş.Ons
|22,29
|22,32
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|11,73
|11,75
|0,17
|
|B. Petrol
|114
|114
|-0,34
|