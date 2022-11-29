***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
29.11.2022 15:39
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082899
BIST
16:324.942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 19,11
|Açılış
|: 4.943
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|Önceki Kapanış
|: 4.923
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4.952
En Düşük
4.817
16:3218,6430
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0171
|Açılış
|: 18,6750
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6600
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18,6908
En Düşük
18,5952
16:3219,3181
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0597
|Açılış
|: 19,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,4700
|
19,4087
En Düşük
19,2462
16:321.050,26
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 7,99
|Açılış
|: 1.050,26
|
|Önceki Kapanış
|: 1.042,27
|
1.054,19
En Düşük
1.041,65
BIST En Aktif Hisseler16:30
|PKENT
|180,40
|114.768.792
|% 10,00
|
|BFREN
|3.800,10
|97.502.303
|% 10,00
|
|KSTUR
|304,80
|1.217.609
|% 10,00
|
|SMART
|13,88
|169.663.960
|% 9,98
|
|SNICA
|29,32
|716.196.233
|% 9,98
|
|PRDGS
|15,66
|104.186.478
|% -10,00
|
|KLNMA
|17,20
|1.985.796
|% -8,02
|
|KERVN
|1,16
|302.387
|% -7,94
|
|BAYRK
|9,84
|64.566.781
|% -6,82
|
|EDIP
|8,63
|91.961.259
|% -6,80
|
|THYAO
|118,10
|9.104.671.428
|% 2,61
|
|SISE
|38,72
|6.215.254.216
|% -3,97
|
|KRDMD
|14,73
|3.807.545.464
|% 2,94
|
|YKBNK
|11,88
|3.609.230.308
|% -0,17
|
|EKGYO
|7,26
|3.516.231.675
|% 4,91
|
|EKGYO
|7,26
|3.516.231.675
|% 4,91
|
|SKBNK
|2,73
|896.539.298
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,88
|3.609.230.308
|% -0,17
|
|KRDMD
|14,73
|3.807.545.464
|% 2,94
|
|ISCTR
|10,25
|2.540.790.455
|% -0,77
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6306
|18,6411
|% 0,08
|
|Euro
|19,3103
|19,3251
|% 0,35
|
|Sterlin
|22,3193
|22,4313
|% 0,59
|
|Frank
|19,5106
|19,6282
|% -0,15
|
|Riyal
|4,9428
|4,9676
|% 0,02
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.752
|1.753
|12,31
|
|Altın Gr.
|1.050
|1.051
|8,30
|
|Cumhuriyet
|7.005
|7.111
|17,00
|
|Tam
|7.020
|7.079
|43,00
|
|Yarım
|3.404
|3.461
|21,00
|
|Çeyrek
|1.697
|1.730
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,69
|12,71
|0,16
|
|B. Petrol
|85,64
|85,64
|1,75
|