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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük

29.11.2022 15:39
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )

Türkçe
İç Tüzük

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Açıklamalar

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YENİLENEBİLİR ENERJİ VE TEKNOLOJİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İÇ TÜZÜĞÜ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1082899


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Tam 7.020 7.079 43,00  
Yarım 3.404 3.461 21,00  
Çeyrek 1.697 1.730 11,00  
Gümüş.Ons 21,15 21,18 0,23  
Gümüş Gr. 12,69 12,71 0,16  
B. Petrol 85,64 85,64 1,75  
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