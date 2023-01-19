***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
19.01.2023 14:47
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
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Açıklamalar
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BEŞİNCİ KARMA GAYRİMENKUL YATIRIM FONU İÇ TÜZÜK
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103166
BIST
15:125.428
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 43,60
|Açılış
|: 5.371
|
|Önceki Kapanış
|: 5.384
|
5.453
En Düşük
5.349
15:1218,7994
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 19,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0520
|
18,8091
En Düşük
18,7301
15:1220,3472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0596
|Açılış
|: 20,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 20,6700
|
20,3796
En Düşük
20,2399
15:121.154,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.154,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150,62
|
1.158,48
En Düşük
1.147,12
BIST En Aktif Hisseler15:12
|VKING
|38,50
|1.607.452
|% 10,00
|
|SDTTR
|100,20
|179.808.162
|% 9,99
|
|TNZTP
|16,31
|114.481.683
|% 9,98
|
|IDGYO
|3,64
|8.920.453
|% 9,97
|
|SOKE
|13,25
|18.054.132
|% 9,96
|
|GMTAS
|7,86
|45.638.956
|% -8,82
|
|UZERB
|165,60
|726.181
|% -6,33
|
|DIRIT
|5,85
|217.150
|% -4,88
|
|KLSYN
|3,44
|32.470.319
|% -4,44
|
|EUHOL
|2,39
|174.269.233
|% -4,40
|
|THYAO
|154,50
|10.822.016.251
|% 3,62
|
|EREGL
|40,64
|4.227.783.352
|% 0,15
|
|ASELS
|62,35
|4.100.423.261
|% -1,11
|
|KRDMD
|19,54
|3.235.719.266
|% 0,62
|
|TUPRS
|584,30
|2.668.356.774
|% -0,29
|
|EKGYO
|8,56
|2.016.038.586
|% 1,66
|
|YKBNK
|9,76
|2.055.460.538
|% 1,04
|
|KRDMD
|19,54
|3.235.719.266
|% 0,62
|
|ISCTR
|11,77
|1.701.426.864
|% 3,43
|
|AKBNK
|17,67
|2.507.366.067
|% 1,79
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7943
|18,7994
|% 0,00
|
|Euro
|20,3399
|20,3472
|% 0,29
|
|Sterlin
|23,1313
|23,2473
|% 0,04
|
|Frank
|20,4371
|20,5602
|% 0,09
|
|Riyal
|4,9886
|5,0137
|% 0,01
|
|15:12
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|4,40
|
|Altın Gr.
|1.154
|1.154
|3,11
|
|Cumhuriyet
|7.802
|7.920
|-37,00
|
|Tam
|7.835
|7.891
|12,00
|
|Yarım
|3.818
|3.861
|5,00
|
|Çeyrek
|1.915
|1.931
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,38
|23,41
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,15
|14,17
|-0,02
|
|B. Petrol
|84,37
|84,37
|-0,61
|
Seans Raporu
15:12
daha fazla
-
15:27ETYAT
Yüzde 9.96 oranında artışla 5.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 213, 774 adet işlem
-
15:26YYAPI
Yüzde 9.23 oranında artışla 2.96 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 025, 564 adet işlem
-
15:24XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 51, 07 artarak (% 0.87 ) 5, 942
-
15:24
BIST de en çok değer kaybeden hisse senetleri şu an itibariyle ECBYO, GMTAS, UZERB
-
15:24AZTEK
Yüzde 6.17 oranında artışla 26.48 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 132, 198 adet işlem