***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )Türkçeİç TüzükYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.04.2021Bildirim İçeriğiAçıklamalarFon iç tüzük ve ihraç belgesi SPK'nın 09.02.2023 tarih ve E-12233903-320.04-32946 sayılı yazısı ile tadil edilmiş olup güncel metin ekte yer almaktadır.Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116328BIST