***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük
15.02.2024 14:23
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İç Tüzük )
Türkçe
İç Tüzük
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
AL8-Albaraka Portföy Yönetimi A.Ş. Capital Invest Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İç Tüzük
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249747
BIST
'
16:519.267
En Düşük
|Değişim
|: 2,15%
|| 194,88
|Açılış
|: 9.114
|
|Önceki Kapanış
|: 9.072
|
9.113
En Yüksek
9.282
16:5130,7401
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0032
|Açılış
|: 30,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8600
|
31,1615
En Düşük
30,4764
16:5133,2170
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 0,2032
|Açılış
|: 33,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 33,0000
|
33,3926
En Düşük
32,8144
16:511.979,74
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 11,82
|Açılış
|: 1.979,74
|
|Önceki Kapanış
|: 1.967,92
|
1.996,92
En Düşük
1.953,26
BIST En Aktif Hisseler16:49
|HUBVC
|14,97
|79.766.777
|% 9,99
|
|TDGYO
|12,00
|122.716.274
|% 9,99
|
|ERCB
|158,60
|312.717.143
|% 9,99
|
|NIBAS
|24,00
|105.229.820
|% 9,99
|
|BNTAS
|14,09
|95.466.222
|% 9,99
|
|RNPOL
|42,58
|131.003.410
|% -7,43
|
|MARBL
|24,02
|528.606.678
|% -6,39
|
|PEKGY
|32,58
|185.683.670
|% -6,22
|
|UFUK
|156,90
|10.724.414
|% -4,62
|
|AYDEM
|26,98
|153.234.020
|% -4,39
|
|THYAO
|286,75
|11.534.474.999
|% 1,50
|
|SASA
|44,16
|9.332.789.011
|% 9,96
|
|GUBRF
|219,90
|8.681.747.324
|% 6,85
|
|ISCTR
|28,06
|6.861.307.906
|% 0,86
|
|EREGL
|47,14
|5.359.248.883
|% 1,16
|
|EKGYO
|10,48
|2.852.826.203
|% 0,77
|
|ISCTR
|28,06
|6.861.307.906
|% 0,86
|
|SASA
|44,16
|9.332.789.011
|% 9,96
|
|QUAGR
|4,76
|1.012.549.935
|% 2,81
|
|ZOREN
|5,33
|1.042.320.369
|% 1,72
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,7355
|30,7400
|% -0,01
|
|Euro
|33,1099
|33,1926
|% 0,54
|
|Sterlin
|38,5270
|38,7202
|% 0,06
|
|Frank
|34,7596
|34,9690
|% 0,55
|
|Riyal
|8,1721
|8,2131
|% -0,05
|
|16:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,76
|22,78
|% 0,66
|
|Platin
|897,86
|899,24
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,34
|957,47
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|81,50
|81,50
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.002,09
|2.002,35
|% 0,66
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Seans Raporu
16:49
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