***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
22.01.2021 10:42
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİLİŞİM VADİSİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903832
BIST
10:571.535
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -16,20
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
10:577,4312
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0633
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4520
|
7,4394
En Düşük
7,3627
10:579,0412
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,0659
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
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9,0476
En Düşük
8,9597
10:57444,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 1,00
|Açılış
|: 444,16
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
444,21
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler10:57
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|20.010.396
|% 9,98
|
|BTCIM
|7,07
|16.349.674
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|AGYO
|4,69
|16.088.332
|% 9,84
|
|YAPRK
|126,80
|12.790.618
|% -8,12
|
|AVHOL
|7,08
|1.526.141
|% -6,10
|
|INTEM
|68,80
|14.011.078
|% -6,01
|
|SNGYO
|4,74
|24.477.003
|% -5,95
|
|DITAS
|38,64
|20.386.179
|% -5,57
|
|KARSN
|4,71
|439.167.294
|% 3,52
|
|GARAN
|9,88
|380.760.659
|% -1,40
|
|EKGYO
|2,49
|297.574.586
|% -0,80
|
|SISE
|7,74
|276.405.029
|% -1,90
|
|KRDMD
|6,95
|260.653.990
|% -2,11
|
|EKGYO
|2,49
|297.574.586
|% -0,80
|
|KARSN
|4,71
|439.167.294
|% 3,52
|
|TSKB
|1,96
|157.085.763
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,46
|91.254.414
|% 0,00
|
|HLGYO
|4,01
|234.394.443
|% 3,62
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4273
|7,4312
|% 0,86
|
|Euro
|9,0329
|9,0412
|% 0,73
|
|Sterlin
|10,1139
|10,1646
|% 0,23
|
|Frank
|8,3459
|8,3961
|% 0,64
|
|Riyal
|1,9722
|1,9821
|% 0,71
|
|10:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.862
|-7,77
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-0,24
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,49
|25,54
|-0,46
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,09
|
|B. Petrol
|55,52
|55,52
|-0,58
|