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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

22.01.2021 10:42



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Açıklamalar

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. BİLİŞİM VADİSİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903832


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Altın Gr. 443 443 -0,24  
Cumhuriyet 2.930 2.975 -9,00  
Tam 2.917 2.992 -15,04  
Yarım 1.410 1.447 -7,27  
Çeyrek 707 724 -3,64  
Gümüş.Ons 25,49 25,54 -0,46  
Gümüş Gr. 6,06 6,07 -0,09  
B. Petrol 55,52 55,52 -0,58  
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