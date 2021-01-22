***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
22.01.2021 11:01
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. DEĞER GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903849
BIST
11:061.537
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -14,23
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.529
11:067,4366
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 0,0687
|Açılış
|: 7,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4394
En Düşük
7,3627
11:069,0424
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0671
|Açılış
|: 8,9550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0250
|
9,0476
En Düşük
8,9597
11:06445,11
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,95
|Açılış
|: 445,11
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
440,52
BIST En Aktif Hisseler11:06
|KAPLM
|44,22
|389.755
|% 10,00
|
|SEKUR
|24,46
|20.190.788
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|43.025.697
|% 9,97
|
|BTCIM
|7,07
|16.533.070
|% 9,95
|
|TACTR
|18,14
|1.229.021
|% 9,94
|
|DITAS
|38,66
|22.817.203
|% -5,52
|
|OYAYO
|9,94
|5.448.425
|% -5,51
|
|PSDTC
|34,92
|5.886.626
|% -5,01
|
|PSDTC
|34,92
|5.886.626
|% -5,01
|
|PSDTC
|34,92
|5.886.626
|% -5,01
|
|KARSN
|4,75
|466.992.008
|% 4,40
|
|GARAN
|9,89
|400.693.972
|% -1,30
|
|EKGYO
|2,49
|337.220.103
|% -0,80
|
|KRDMD
|6,93
|287.199.635
|% -2,39
|
|SISE
|7,75
|287.193.488
|% -1,77
|
|EKGYO
|2,49
|337.220.103
|% -0,80
|
|KARSN
|4,75
|466.992.008
|% 4,40
|
|TSKB
|1,96
|176.079.171
|% 1,03
|
|IHLGM
|1,46
|103.589.722
|% 0,00
|
|HLGYO
|4,01
|256.550.406
|% 3,62
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4296
|7,4366
|% 0,93
|
|Euro
|9,0344
|9,0424
|% 0,75
|
|Sterlin
|10,1287
|10,1795
|% 0,37
|
|Frank
|8,3611
|8,4115
|% 0,83
|
|Riyal
|1,9760
|1,9859
|% 0,90
|
|11:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.861
|1.861
|-7,87
|
|Altın Gr.
|443
|443
|-0,14
|
|Cumhuriyet
|2.930
|2.975
|-9,00
|
|Tam
|2.917
|2.992
|-15,04
|
|Yarım
|1.410
|1.447
|-7,27
|
|Çeyrek
|707
|724
|-3,64
|
|Gümüş.Ons
|25,48
|25,52
|-0,47
|
|Gümüş Gr.
|6,06
|6,07
|-0,09
|
|B. Petrol
|55,50
|55,50
|-0,60
|