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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

22.01.2021 12:04



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Hayır (No)
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Açıklamalar

ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FINTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903858


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MAALT 210,10 34.522.493 % 10,00  
AYCES 91,45 20.323.843 % 9,98  
SEKUR 24,46 21.652.738 % 9,98  
SAFKR 11,36 48.563.697 % 9,97  
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Altın Ons 1.848 1.849 -20,43  
Altın Gr. 441 441 -2,52  
Cumhuriyet 2.919 2.963 -12,00  
Tam 2.904 2.978 -14,50  
Yarım 1.404 1.440 -7,02  
Çeyrek 704 720 -3,51  
Gümüş.Ons 25,26 25,29 -0,70  
Gümüş Gr. 6,03 6,04 -0,12  
B. Petrol 54,72 54,72 -1,38  
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