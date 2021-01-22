***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
22.01.2021 12:04
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. FINTECH GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903858
BIST
15:241.534
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -17,60
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.528
15:247,4165
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0486
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
15:249,0262
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0509
|Açılış
|: 8,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
15:24440,59
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,58
|Açılış
|: 440,77
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
439,24
BIST En Aktif Hisseler15:24
|GLBMD
|7,15
|30.783.031
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.522.493
|% 10,00
|
|AYCES
|91,45
|20.323.843
|% 9,98
|
|SEKUR
|24,46
|21.652.738
|% 9,98
|
|SAFKR
|11,36
|48.563.697
|% 9,97
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,73
|1.347.177.754
|% -2,89
|
|KARSN
|4,73
|996.357.294
|% 3,96
|
|KOZAL
|114,60
|883.280.393
|% 1,15
|
|KRDMD
|6,95
|646.539.398
|% -2,11
|
|HLGYO
|4,14
|641.153.215
|% 6,98
|
|TSKB
|2,03
|634.816.998
|% 4,64
|
|EKGYO
|2,47
|603.442.437
|% -1,59
|
|KARSN
|4,73
|996.357.294
|% 3,96
|
|IHLGM
|1,49
|266.735.956
|% 2,05
|
|HLGYO
|4,14
|641.153.215
|% 6,98
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4128
|7,4165
|% 0,66
|
|Euro
|9,0206
|9,0262
|% 0,57
|
|Sterlin
|10,1014
|10,1520
|% 0,10
|
|Frank
|8,3395
|8,3897
|% 0,56
|
|Riyal
|1,9692
|1,9791
|% 0,56
|
|15:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.848
|1.849
|-20,43
|
|Altın Gr.
|441
|441
|-2,52
|
|Cumhuriyet
|2.919
|2.963
|-12,00
|
|Tam
|2.904
|2.978
|-14,50
|
|Yarım
|1.404
|1.440
|-7,02
|
|Çeyrek
|704
|720
|-3,51
|
|Gümüş.Ons
|25,26
|25,29
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|-0,12
|
|B. Petrol
|54,72
|54,72
|-1,38
|
Seans Raporu
15:24
daha fazla
-
15:33XU100
Endeks 1, 533 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 18 altında . İşlem hacmi 18, 319.00 milyon TL de
-
15:31ANHYT
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 10.68 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 038, 141 adet işlem
-
15:28
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler ISCTR, AKBNK, GARAN
-
15:28XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -19, 03 kaybederek (% -1.39 ) 1, 354
-
15:28
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SAFKR, HATEK, UMPAS, SEKUR, AYCES, GLBMD, OZRDN, MAALT, BTCIM, RAYSG