***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
22.01.2021 14:14
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. İNOVASYON GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903882
BIST
15:381.531
En Yüksek
|Değişim
|: -1,31%
|| -20,40
|Açılış
|: 1.551
|
|Önceki Kapanış
|: 1.552
|
1.556
En Düşük
1.528
15:387,4184
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0505
|Açılış
|: 7,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4431
En Düşük
7,3627
15:389,0302
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0549
|Açılış
|: 8,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9550
|
9,0510
En Düşük
8,9597
15:38440,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,72%
|| -3,17
|Açılış
|: 440,00
|
|Önceki Kapanış
|: 443,16
|
445,28
En Düşük
438,99
BIST En Aktif Hisseler15:38
|OZRDN
|12,87
|17.350.356
|% 10,00
|
|MAALT
|210,10
|34.535.729
|% 10,00
|
|GLBMD
|7,15
|30.893.455
|% 10,00
|
|AYCES
|91,45
|20.348.260
|% 9,98
|
|SEKUR
|24,46
|21.652.763
|% 9,98
|
|TACTR
|14,85
|2.924.857
|% -10,00
|
|UFUK
|19,75
|1.008.045
|% -9,98
|
|COSMO
|14,97
|4.064.968
|% -9,98
|
|SUMAS
|75,00
|243.777
|% -7,41
|
|KERVN
|1,39
|2.081.883
|% -7,33
|
|GARAN
|9,72
|1.364.681.010
|% -2,99
|
|KARSN
|4,70
|1.009.059.564
|% 3,30
|
|KOZAL
|114,40
|892.129.535
|% 0,97
|
|TSKB
|2,06
|823.587.935
|% 6,19
|
|KRDMD
|6,93
|659.296.498
|% -2,39
|
|TSKB
|2,06
|823.587.935
|% 6,19
|
|EKGYO
|2,47
|638.828.742
|% -1,59
|
|KARSN
|4,70
|1.009.059.564
|% 3,30
|
|IHLGM
|1,48
|271.927.948
|% 1,37
|
|HLGYO
|4,14
|652.754.896
|% 6,98
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4161
|7,4184
|% 0,69
|
|Euro
|9,0247
|9,0302
|% 0,61
|
|Sterlin
|10,1050
|10,1557
|% 0,14
|
|Frank
|8,3422
|8,3925
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9706
|1,9805
|% 0,63
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|-22,72
|
|Altın Gr.
|440
|440
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.919
|2.963
|-12,00
|
|Tam
|2.903
|2.977
|-15,50
|
|Yarım
|1.403
|1.440
|-7,50
|
|Çeyrek
|704
|720
|-3,75
|
|Gümüş.Ons
|25,22
|25,26
|-0,74
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|-0,13
|
|B. Petrol
|54,80
|54,80
|-1,30
|
Seans Raporu
15:38
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