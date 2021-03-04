***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
04.03.2021 13:53
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
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Hayır (No)
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Açıklamalar
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CONTRA SAĞLIK VE TEKNOLOJİ YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915090
BIST
15:091.538
En Yüksek
|Değişim
|: 0,42%
|| 6,45
|Açılış
|: 1.527
|
|Önceki Kapanış
|: 1.531
|
1.539
En Düşük
1.523
15:097,4437
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0018
|Açılış
|: 7,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4200
|
7,5134
En Düşük
7,4117
15:098,9733
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0132
|Açılış
|: 8,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9350
|
9,0579
En Düşük
8,9529
15:09411,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,67
|Açılış
|: 411,21
|
|Önceki Kapanış
|: 410,55
|
414,17
En Düşük
408,89
BIST En Aktif Hisseler15:09
|DYOBY
|16,72
|141.573.485
|% 10,00
|
|KRVGD
|18,59
|269.790.365
|% 10,00
|
|VAKFN
|23,56
|12.438.478
|% 9,99
|
|INDES
|30,48
|10.730.240
|% 9,96
|
|KENT
|434,00
|14.694.763
|% 9,96
|
|KSTUR
|348,70
|1.302.156
|% -9,99
|
|EPLAS
|39,94
|14.572.948
|% -9,96
|
|UMPAS
|1,15
|91.392
|% -9,45
|
|BALAT
|8,40
|581.262
|% -8,50
|
|LINK
|53,15
|25.877.159
|% -8,36
|
|THYAO
|14,93
|1.860.001.826
|% 0,07
|
|SISE
|7,73
|936.309.761
|% 1,44
|
|PETKM
|5,86
|935.710.001
|% 2,27
|
|KRDMD
|7,20
|810.600.985
|% 1,98
|
|PGSUS
|92,95
|708.900.989
|% 2,71
|
|EKGYO
|2,45
|587.141.265
|% 0,82
|
|PETKM
|5,86
|935.710.001
|% 2,27
|
|THYAO
|14,93
|1.860.001.826
|% 0,07
|
|ODAS
|3,93
|483.426.567
|% 0,51
|
|SISE
|7,73
|936.309.761
|% 1,44
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4394
|7,4437
|% -0,02
|
|Euro
|8,9658
|8,9733
|% -0,15
|
|Sterlin
|10,3501
|10,4020
|% -0,09
|
|Frank
|8,0309
|8,0792
|% -0,40
|
|Riyal
|1,9794
|1,9893
|% 0,01
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.720
|1.720
|5,64
|
|Altın Gr.
|411
|411
|0,76
|
|Cumhuriyet
|2.730
|2.771
|16,00
|
|Tam
|2.717
|2.788
|16,57
|
|Yarım
|1.313
|1.348
|8,02
|
|Çeyrek
|659
|674
|4,01
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,09
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,05
|
|B. Petrol
|64,02
|64,02
|-0,05
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:23RHEAG
Yüzde 6.73 oranında artışla 3.33 lira fiyatla işlem gören hissede 666, 914 adet işlem
-
15:22KARTN
Yüzde 4.12 oranında artışla 77.15 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 366, 753 adet işlem
-
15:21
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ARCLK, PGSUS, TAVHL
-
15:21XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 7, 88 artarak (% 0.59 ) 1, 346
-
15:21
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PAMEL, EKIZ, KRVGD, AYES, OZKGY, VAKFN, INDES, DYOBY, OZKGY