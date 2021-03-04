***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. CONTRA SAĞLIK VE TEKNOLOJİ YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/915090BIST