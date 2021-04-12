***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.04.2021 15:09
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve E-12233903-320.04-3368 sayılı yazısı ile fon ihraç belgesinde değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişiklikler sonrası güncel ihraç belgesi metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926680
BIST
16:241.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -6,41
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
16:248,1326
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -0,0220
|Açılış
|: 8,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1093
16:249,7020
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0012
|Açılış
|: 9,6800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,6710
16:24454,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -2,61
|Açılış
|: 454,57
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
453,30
BIST En Aktif Hisseler16:22
|PENGD
|4,51
|141.103.054
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|693.206
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|887.597
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.702.458
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,54
|292.494.594
|% -9,92
|
|ETYAT
|5,38
|16.672.476
|% -9,88
|
|NTGAZ
|15,75
|991.150.957
|% -4,72
|
|GARAN
|6,68
|609.884.685
|% 0,60
|
|EREGL
|16,45
|564.696.233
|% 0,86
|
|HALKB
|4,60
|563.395.962
|% 1,32
|
|PETKM
|6,05
|502.245.976
|% 0,67
|
|YKBNK
|2,09
|328.320.067
|% -0,48
|
|EKGYO
|1,84
|254.648.341
|% -2,13
|
|HALKB
|4,60
|563.395.962
|% 1,32
|
|TSKB
|1,35
|133.071.529
|% 0,00
|
|GARAN
|6,68
|609.884.685
|% 0,60
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1366
|8,1414
|% -0,16
|
|Euro
|9,6939
|9,7043
|% 0,01
|
|Sterlin
|11,1376
|11,1934
|% -0,04
|
|Frank
|8,7605
|8,8133
|% -0,28
|
|Riyal
|2,1589
|2,1697
|% -0,42
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.737
|1.737
|-6,76
|
|Altın Gr.
|454
|454
|-3,69
|
|Cumhuriyet
|3.008
|3.053
|-19,00
|
|Tam
|2.994
|3.069
|-18,45
|
|Yarım
|1.447
|1.485
|-8,93
|
|Çeyrek
|726
|742
|-4,47
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|6,56
|6,56
|-0,07
|
|B. Petrol
|64,10
|64,10
|1,15
|
Seans Raporu
16:22
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16:34PRKAB
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 10.80 lira fiyatla işlem gören hissede 761, 008 adet işlem
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16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 54 kaybederek (% -0.21 ) 1, 199
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