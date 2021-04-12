***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.04.2021 15:14
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve E-12233903-320.04-3368 sayılı yazısı ile fon ihraç belgesinde değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişiklikler sonrası güncel ihraç belgesi metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926688
BIST
15:091.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,27
|Açılış
|: 1.393
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|Önceki Kapanış
|: 1.393
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1.398
En Düşük
1.375
15:098,1530
En Yüksek
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|: -0,02%
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|Açılış
|: 8,1400
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|Önceki Kapanış
|: 8,1550
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8,2284
En Düşük
8,1478
15:099,7138
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
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|Açılış
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|Önceki Kapanış
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9,7807
En Düşük
9,7009
15:09456,77
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|Açılış
|: 456,77
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|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler15:07
|QUAGR
|19,91
|642.934
|% 10,00
|
|PENGD
|4,51
|140.318.697
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|823.621
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.626.458
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,55
|276.717.151
|% -9,67
|
|UFUK
|17,10
|82.812
|% -9,67
|
|NTGAZ
|15,85
|957.335.284
|% -4,11
|
|EREGL
|16,41
|503.770.703
|% 0,61
|
|HALKB
|4,59
|468.369.185
|% 1,10
|
|GARAN
|6,63
|449.082.856
|% -0,15
|
|PETKM
|6,11
|426.459.462
|% 1,66
|
|YKBNK
|2,07
|253.920.313
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,84
|218.244.006
|% -2,13
|
|HALKB
|4,59
|468.369.185
|% 1,10
|
|TSKB
|1,35
|108.154.754
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,55
|276.717.151
|% -9,67
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1478
|8,1537
|% -0,01
|
|Euro
|9,7090
|9,7159
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,1840
|11,2401
|% 0,38
|
|Frank
|8,7878
|8,8407
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1668
|2,1776
|% -0,06
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.743
|1.744
|-0,70
|
|Altın Gr.
|457
|457
|0,00
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.073
|1,00
|
|Tam
|3.012
|3.088
|0,64
|
|Yarım
|1.456
|1.494
|0,31
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,15
|
|Gümüş.Ons
|25,20
|25,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,62
|6,63
|-0,00
|
|B. Petrol
|63,79
|63,79
|0,84
|