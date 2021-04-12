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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

12.04.2021 15:14



***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar

Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve E-12233903-320.04-3368 sayılı yazısı ile fon ihraç belgesinde değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişiklikler sonrası güncel ihraç belgesi metni ekte yer almaktadır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926688


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