***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.04.2021 15:14
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 12.03.2021 tarih ve E-12233903-320.04-3368 sayılı yazısı ile fon ihraç belgesinde değişiklikler yapılmış olup söz konusu değişiklikler sonrası güncel ihraç belgesi metni ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/926689
BIST
15:091.387
En Yüksek
|Değişim
|: -0,45%
|| -6,25
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.398
En Düşük
1.375
15:098,1532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0014
|Açılış
|: 8,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1550
|
8,2284
En Düşük
8,1478
15:099,7157
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0125
|Açılış
|: 9,6900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,6900
|
9,7807
En Düşük
9,7009
15:09456,77
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -0,54
|Açılış
|: 456,77
|
|Önceki Kapanış
|: 457,31
|
460,56
En Düşük
455,77
BIST En Aktif Hisseler15:07
|PENGD
|4,51
|140.311.305
|% 10,00
|
|QUAGR
|19,91
|639.270
|% 10,00
|
|KENT
|372,90
|4.329.488
|% 10,00
|
|TUREX
|15,97
|816.786
|% 9,99
|
|TKURU
|334,80
|6.624.115
|% 9,99
|
|BRKO
|1,62
|1.806.576
|% -10,00
|
|SONME
|40,50
|1.017.361
|% -10,00
|
|SNKRN
|36,90
|1.279.780
|% -10,00
|
|ETYAT
|5,39
|15.842.339
|% -9,72
|
|GSRAY
|3,55
|275.919.969
|% -9,67
|
|NTGAZ
|15,85
|955.280.539
|% -4,11
|
|EREGL
|16,40
|500.203.608
|% 0,55
|
|HALKB
|4,60
|467.423.187
|% 1,32
|
|GARAN
|6,63
|445.055.433
|% -0,15
|
|PETKM
|6,11
|425.802.873
|% 1,66
|
|YKBNK
|2,07
|253.388.885
|% -1,43
|
|EKGYO
|1,85
|217.206.847
|% -1,60
|
|HALKB
|4,60
|467.423.187
|% 1,32
|
|TSKB
|1,35
|108.029.946
|% 0,00
|
|GSRAY
|3,55
|275.919.969
|% -9,67
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1478
|8,1537
|% -0,01
|
|Euro
|9,7090
|9,7159
|% 0,13
|
|Sterlin
|11,1815
|11,2376
|% 0,35
|
|Frank
|8,7877
|8,8406
|% 0,03
|
|Riyal
|2,1665
|2,1774
|% -0,06
|
|15:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.743
|1.743
|-1,29
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-0,08
|
|Cumhuriyet
|3.027
|3.072
|0,00
|
|Tam
|3.012
|3.090
|1,98
|
|Yarım
|1.456
|1.495
|0,96
|
|Çeyrek
|730
|747
|0,47
|
|Gümüş.Ons
|25,19
|25,23
|-0,05
|
|Gümüş Gr.
|6,61
|6,62
|-0,01
|
|B. Petrol
|63,72
|63,72
|0,77
|
Seans Raporu
15:07
daha fazla
-
15:20SONME
Yüzde -10.00 oranında düşüşle 40.50 lira fiyatla işlem gören hissede 24, 839 adet işlem
-
15:19RHEAG
Yüzde -5.67 oranında düşüşle 2.66 lira fiyatla işlem gören hissede 302, 568 adet işlem
-
15:18
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PETKM, HALKB, BIMAS
-
15:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 14 kaybederek (% -0.34 ) 1, 198
-
15:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TUREX, UTPYA, QUAGR, KENT, TKURU, BJKAS, YAPRK, PENGD, MTRKS