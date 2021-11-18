***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
18.11.2021 17:31
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978530
BIST
17:491.738
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 31,45
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
17:4911,0310
En Yüksek
|Değişim
|: 3,75%
|| 0,3983
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
17:4912,5215
En Yüksek
|Değişim
|: 3,97%
|| 0,4779
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
17:49657,37
En Yüksek
|Değişim
|: 3,08%
|| 19,66
|Açılış
|: 657,37
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler17:49
|TETMT
|190,50
|7.909.563
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|169.727.968
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.875.272
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|92.270.597
|% 9,94
|
|GMTAS
|2,35
|9.212.576
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|71.389.917
|% -9,95
|
|BASGZ
|15,52
|621.674.344
|% -9,92
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|GARAN
|12,33
|6.666.305.541
|% 3,61
|
|YKBNK
|3,62
|3.398.238.700
|% 7,42
|
|AKBNK
|7,29
|2.876.154.402
|% 2,53
|
|PETKM
|7,73
|2.546.210.802
|% 0,26
|
|SISE
|11,09
|2.355.635.849
|% 6,43
|
|YKBNK
|3,62
|3.398.238.700
|% 7,42
|
|GARAN
|12,33
|6.666.305.541
|% 3,61
|
|TSKB
|1,58
|653.511.448
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,29
|2.876.154.402
|% 2,53
|
|SKBNK
|1,16
|425.666.719
|% 0,87
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0042
|11,0310
|% 3,75
|
|Euro
|12,4946
|12,5215
|% 3,97
|
|Sterlin
|14,7660
|14,8401
|% 3,32
|
|Frank
|11,8201
|11,8913
|% 3,64
|
|Riyal
|2,9223
|2,9370
|% 3,48
|
|17:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.864
|1.864
|-2,64
|
|Altın Gr.
|662
|662
|24,60
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,95
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|8,85
|8,86
|0,29
|
|B. Petrol
|80,85
|80,85
|0,57
|
Seans Raporu
17:49
daha fazla
-
17:59YKBNK
Yüzde 7.72 oranında artışla 3.63 lira fiyatla işlem gören hissede 959, 136, 409 adet işlem
-
17:57TSPOR
Yüzde 6.61 oranında artışla 8.22 lira fiyatla işlem gören hissede 135, 574, 219 adet işlem
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 33, 14 artarak (% 2.19 ) 1, 549
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TETMT, MERCN, DOBUR, RALYH, PRKAB, DITAS
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : BASGZ, AKSGY, GMTAS