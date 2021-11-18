***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
18.11.2021 17:31
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978531
BIST
17:301.737
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 30,36
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
17:3011,0072
En Yüksek
|Değişim
|: 3,52%
|| 0,3745
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
17:3012,4984
En Yüksek
|Değişim
|: 3,78%
|| 0,4548
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
17:30661,91
En Yüksek
|Değişim
|: 3,79%
|| 24,19
|Açılış
|: 661,91
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler17:28
|TETMT
|190,50
|7.908.039
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|169.597.985
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.867.731
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|92.238.726
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|615.169.492
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.192.815
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|60.905.922
|% -9,95
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|GARAN
|12,14
|5.969.561.914
|% 2,02
|
|YKBNK
|3,62
|3.227.015.612
|% 7,42
|
|AKBNK
|7,26
|2.713.666.169
|% 2,11
|
|PETKM
|7,73
|2.486.851.090
|% 0,26
|
|SISE
|11,13
|2.312.433.854
|% 6,81
|
|YKBNK
|3,62
|3.227.015.612
|% 7,42
|
|GARAN
|12,14
|5.969.561.914
|% 2,02
|
|TSKB
|1,58
|608.514.355
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,26
|2.713.666.169
|% 2,11
|
|EKGYO
|2,15
|750.261.487
|% -1,38
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|10,9914
|11,0364
|% 3,80
|
|Euro
|12,4845
|12,5245
|% 3,99
|
|Sterlin
|14,8612
|14,9357
|% 3,98
|
|Frank
|11,8893
|11,9610
|% 4,25
|
|Riyal
|2,9401
|2,9548
|% 4,11
|
|17:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.863
|1.863
|-3,80
|
|Altın Gr.
|663
|663
|25,63
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,90
|24,93
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|8,86
|8,87
|0,30
|
|B. Petrol
|80,77
|80,77
|0,49
|
Seans Raporu
17:28
daha fazla
-
17:44KZBGY
Yüzde 5.81 oranında artışla 33.88 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 341, 856 adet işlem
-
17:42PAPIL
Yüzde 4.99 oranında artışla 13.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 353, 860 adet işlem
-
17:41XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 30, 01 artarak (% 1.98 ) 1, 546
-
17:41
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DITAS, DOBUR, PRKAB, MERCN, RALYH, TETMT
-
17:41
UFUK, DOBUR, RALYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında