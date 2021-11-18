***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
18.11.2021 17:31
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/978532
BIST
17:171.735
En Yüksek
|Değişim
|: 1,67%
|| 28,45
|Açılış
|: 1.710
|
|Önceki Kapanış
|: 1.707
|
1.759
En Düşük
1.698
17:1711,0647
En Yüksek
|Değişim
|: 4,06%
|| 0,4320
|Açılış
|: 11,1000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6200
|
11,3093
En Düşük
10,4466
17:1712,5567
En Yüksek
|Değişim
|: 4,26%
|| 0,5131
|Açılış
|: 12,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 11,9900
|
12,8271
En Düşük
11,7446
17:17663,35
En Yüksek
|Değişim
|: 4,02%
|| 25,63
|Açılış
|: 663,35
|
|Önceki Kapanış
|: 637,72
|
675,09
En Düşük
625,09
BIST En Aktif Hisseler17:17
|TETMT
|190,50
|7.908.039
|% 9,99
|
|PRKAB
|44,76
|168.751.574
|% 9,98
|
|DITAS
|22,92
|16.865.851
|% 9,98
|
|DOBUR
|164,50
|29.994.930
|% 9,96
|
|MERCN
|13,72
|92.219.957
|% 9,94
|
|BASGZ
|15,51
|613.791.181
|% -9,98
|
|GMTAS
|2,35
|9.176.024
|% -9,96
|
|AKSGY
|1,81
|59.109.989
|% -9,95
|
|SERVE
|12,00
|115.555
|% -7,62
|
|ISBIR
|46,00
|1.478.574
|% -7,03
|
|GARAN
|12,09
|5.779.974.757
|% 1,60
|
|YKBNK
|3,58
|3.138.591.886
|% 6,23
|
|AKBNK
|7,23
|2.661.510.687
|% 1,69
|
|PETKM
|7,74
|2.457.337.198
|% 0,39
|
|SISE
|11,15
|2.265.184.649
|% 7,01
|
|YKBNK
|3,58
|3.138.591.886
|% 6,23
|
|GARAN
|12,09
|5.779.974.757
|% 1,60
|
|TSKB
|1,58
|605.160.030
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,23
|2.661.510.687
|% 1,69
|
|EKGYO
|2,15
|749.097.086
|% -1,38
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,0515
|11,0647
|% 4,06
|
|Euro
|12,5445
|12,5567
|% 4,26
|
|Sterlin
|14,8708
|14,9453
|% 4,05
|
|Frank
|11,8973
|11,9690
|% 4,32
|
|Riyal
|2,9429
|2,9576
|% 4,21
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.862
|1.862
|-4,54
|
|Altın Gr.
|664
|664
|26,12
|
|Cumhuriyet
|4.386
|4.452
|179,00
|
|Tam
|4.357
|4.485
|188,88
|
|Yarım
|2.106
|2.169
|91,37
|
|Çeyrek
|1.056
|1.085
|45,68
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|8,87
|8,88
|0,31
|
|B. Petrol
|80,61
|80,61
|0,33
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
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17:27DITAS
Yüzde 9.98 oranında artışla 22.92 lira fiyatla işlem gören hissede 752, 722 adet işlem
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17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler EKGYO, PGSUS, GUBRF
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17:26
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler SISE, YKBNK, ISCTR
-
17:26XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 25, 37 artarak (% 1.67 ) 1, 541
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17:26
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RALYH, PRKAB, TETMT, DITAS, MERCN, DOBUR