***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
21.06.2022 12:57
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Açıklamalar
PII-Albarka Portföy Yönetimi A.Ş. Medila Girişim Sermayesi Yatırım Fonu İhraç Belgesi
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1038394
BIST
13:572.567
En Yüksek
|Değişim
|: 1,11%
|| 28,10
|Açılış
|: 2.557
|
|Önceki Kapanış
|: 2.539
|
2.577
En Düşük
2.551
13:5717,3512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0196
|Açılış
|: 17,3470
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3250
|
17,5404
En Düşük
17,2805
13:5718,3257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,1031
|Açılış
|: 18,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2200
|
18,5969
En Düşük
18,1722
13:571.023,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,08%
|| -0,83
|Açılış
|: 1.023,62
|
|Önceki Kapanış
|: 1.024,45
|
1.036,38
En Düşük
1.019,79
BIST En Aktif Hisseler13:57
|ULUSE
|184,30
|34.127.378
|% 9,96
|
|MAKIM
|11,70
|2.400.372
|% 9,96
|
|ETYAT
|3,31
|9.457.931
|% 9,60
|
|RODRG
|18,37
|2.167.724
|% 9,48
|
|BALAT
|12,00
|327.535
|% 9,39
|
|SNKRN
|29,62
|789.018
|% -9,97
|
|KENT
|169,40
|155.327
|% -3,91
|
|DIRIT
|2,79
|29.757
|% -3,79
|
|DAGHL
|27,98
|1.335.341
|% -3,52
|
|YYAPI
|0,96
|10.661.930
|% -3,03
|
|THYAO
|51,80
|3.033.452.745
|% 1,87
|
|EREGL
|28,48
|2.569.375.918
|% 2,01
|
|SISE
|22,66
|1.141.825.132
|% 1,16
|
|SASA
|46,04
|1.040.133.870
|% 1,14
|
|AKBNK
|9,20
|875.821.113
|% 1,66
|
|YKBNK
|5,00
|717.636.060
|% 2,67
|
|ODAS
|3,10
|312.529.395
|% 0,32
|
|AKBNK
|9,20
|875.821.113
|% 1,66
|
|EKGYO
|2,65
|241.490.754
|% 1,15
|
|EREGL
|28,48
|2.569.375.918
|% 2,01
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,3476
|17,3512
|% 0,11
|
|Euro
|18,3033
|18,3257
|% 0,57
|
|Sterlin
|21,2593
|21,3659
|% 0,43
|
|Frank
|17,8884
|17,9961
|% 0,26
|
|Riyal
|4,6096
|4,6327
|% 0,08
|
|13:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.835
|1.836
|-2,22
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.023
|-1,01
|
|Cumhuriyet
|6.809
|6.912
|2,00
|
|Tam
|6.793
|6.891
|-13,00
|
|Yarım
|3.335
|3.370
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.670
|1.685
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,70
|21,74
|0,14
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,10
|0,06
|
|B. Petrol
|116
|116
|1,63
|