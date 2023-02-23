***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
23.02.2023 15:47
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.06.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon iç tüzük ve ihraç belgesi SPK'nın 09.02.2023 tarih ve E-12233903-320.04-32946 sayılı yazısı ile tadil edilmiş olup güncel metin ekte yer almaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116309
BIST
16:275.079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 7,24
|Açılış
|: 5.057
|
|Önceki Kapanış
|: 5.071
|
5.118
En Düşük
5.044
16:2718,8730
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0008
|Açılış
|: 19,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1550
|
18,9095
En Düşük
18,8123
16:2720,0141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0057
|Açılış
|: 20,3250
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3800
|
20,4295
En Düşük
19,9165
16:271.107,21
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,24
|Açılış
|: 1.107,21
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,98
|
1.113,07
En Düşük
1.104,11
BIST En Aktif Hisseler16:27
|SDTTR
|92,95
|77.379.301
|% 10,00
|
|BAGFS
|30,58
|94.438.555
|% 10,00
|
|ONCSM
|78,10
|23.390.693
|% 10,00
|
|SNKRN
|33,00
|1.383.197
|% 10,00
|
|EGGUB
|82,60
|11.794.950
|% 9,99
|
|AKCNS
|68,85
|16.954.106
|% -10,00
|
|NIBAS
|20,52
|41.062.486
|% -10,00
|
|NUHCM
|148,50
|51.403.616
|% -10,00
|
|KONYA
|3.867,00
|129.667.961
|% -10,00
|
|CMBTN
|660,90
|14.926.785
|% -10,00
|
|KRDMD
|20,74
|4.905.239.277
|% -8,15
|
|EREGL
|44,56
|3.196.686.920
|% -2,07
|
|AKBNK
|16,15
|3.070.224.841
|% 0,56
|
|THYAO
|136,70
|2.486.507.341
|% 0,22
|
|OYAKC
|40,00
|2.297.263.885
|% -3,66
|
|KRDMD
|20,74
|4.905.239.277
|% -8,15
|
|EKGYO
|7,99
|1.606.039.420
|% -0,62
|
|AKBNK
|16,15
|3.070.224.841
|% 0,56
|
|YKBNK
|9,21
|1.508.709.561
|% 0,55
|
|ISCTR
|11,03
|1.254.809.618
|% 1,01
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8698
|18,8730
|% 0,00
|
|Euro
|20,0075
|20,0141
|% 0,03
|
|Sterlin
|22,6667
|22,7804
|% 0,04
|
|Frank
|20,1694
|20,2909
|% -0,04
|
|Riyal
|5,0142
|5,0394
|% -0,02
|
|16:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|-0,84
|
|Altın Gr.
|1.108
|1.108
|1,05
|
|Cumhuriyet
|7.560
|7.600
|-105,00
|
|Tam
|7.571
|7.623
|-18,00
|
|Yarım
|3.699
|3.730
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.849
|1.865
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|21,47
|21,50
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|13,09
|13,10
|0,05
|
|B. Petrol
|81,44
|81,44
|0,84
|
Seans Raporu
16:27
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16:41MAGEN
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16:39XU050
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16:39
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16:39
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16:39
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