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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

05.05.2023 19:23
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.12.2020
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Fon iç tüzük ve ihraç belgesi SPK'nın 13.03.2023 tarih ve E-12233903-315.04-34509 sayılı yazısı ile tadil edilmiş olup güncel metin ekte yer almaktadır.   
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1147599


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MAKIM 21,90 29.695.894 % 9,94  
DAGHL 11,06 11.815.011 % 9,94  
AVHOL 23,70 159.233.127 % 9,93  
SELVA 9,44 112.403.243 % 9,90  
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Altın Gr. 1.264 1.264 -20,97  
Cumhuriyet 9.168 9.306 -25,00  
Tam 9.133 9.385 -99,00  
Yarım 4.528 4.646 17,00  
Çeyrek 2.243 2.316 8,00  
Gümüş.Ons 25,65 25,69 -0,37  
Gümüş Gr. 16,07 16,08 -0,25  
B. Petrol 75,34 75,34 2,84  
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