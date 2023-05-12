***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
12.05.2023 14:16
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. YAZILIM TEKNOLOJİLERİ GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM FONU İHRAÇ BELGESİ
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1150842
BIST
16:394.847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -1,32
|Açılış
|: 4.897
|
|Önceki Kapanış
|: 4.848
|
4.983
En Düşük
4.775
16:3919,6155
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0688
|Açılış
|: 21,9500
|
|Önceki Kapanış
|: 21,5000
|
19,7397
En Düşük
19,4216
16:3921,5903
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 0,2267
|Açılış
|: 23,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 23,4500
|
21,7511
En Düşük
21,3116
16:391.272,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.272,47
|
|Önceki Kapanış
|: 1.266,48
|
1.278,93
En Düşük
1.258,31
BIST En Aktif Hisseler16:37
|AVHOL
|25,54
|29.217.428
|% 9,99
|
|OZRDN
|15,36
|39.003.133
|% 9,95
|
|IMASM
|24,30
|69.871.183
|% 9,95
|
|LUKSK
|70,65
|14.433.759
|% 8,78
|
|ELITE
|12,39
|28.216.826
|% 8,59
|
|ARSAN
|6,48
|4.261.475
|% -10,00
|
|CUSAN
|14,34
|64.779.298
|% -9,70
|
|ULAS
|14,90
|9.638.831
|% -8,48
|
|KRGYO
|16,32
|26.116.697
|% -8,37
|
|CMENT
|50,50
|67.889
|% -7,68
|
|ISCTR
|14,46
|6.964.604.131
|% 2,55
|
|KCHOL
|99,10
|4.657.987.186
|% 2,59
|
|THYAO
|134,00
|4.338.856.010
|% -1,69
|
|YKBNK
|12,05
|3.274.903.571
|% 4,51
|
|AKBNK
|19,59
|3.068.983.569
|% 5,95
|
|ISCTR
|14,46
|6.964.604.131
|% 2,55
|
|YKBNK
|12,05
|3.274.903.571
|% 4,51
|
|EKGYO
|5,88
|1.345.467.274
|% -0,84
|
|AKBNK
|19,59
|3.068.983.569
|% 5,95
|
|SKBNK
|2,43
|358.776.162
|% -0,41
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,5831
|19,6070
|% 0,31
|
|Euro
|21,5041
|21,5135
|% 0,70
|
|Sterlin
|24,4834
|24,6062
|% 0,41
|
|Frank
|21,8396
|21,9712
|% 0,30
|
|Riyal
|5,2162
|5,2423
|% 0,38
|
|16:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|2.019
|2.020
|4,50
|
|Altın Gr.
|1.273
|1.273
|6,63
|
|Cumhuriyet
|9.684
|9.830
|174,00
|
|Tam
|9.638
|9.924
|152,33
|
|Yarım
|4.732
|4.917
|53,00
|
|Çeyrek
|2.359
|2.444
|19,00
|
|Gümüş.Ons
|24,07
|24,10
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|15,14
|15,16
|-0,04
|
|B. Petrol
|75,53
|75,53
|0,55
|
Seans Raporu
16:37
daha fazla
-
16:53TRGYO
Yüzde -4.42 oranında düşüşle 12.99 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 734, 146 adet işlem
-
16:52XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 46 artarak (% 0.06 ) 5, 403
-
16:52XU100
Endeks 4, 843 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 1 altında . İşlem hacmi 61, 089.00 milyon TL de
-
16:52EPLAS
Yüzde -3.87 oranında düşüşle 29.80 lira fiyatla işlem gören hissede 295, 268 adet işlem
-
16:51ALFAS
Yüzde 7.63 oranında artışla 287.80 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 004, 824 adet işlem