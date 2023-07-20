***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi
20.07.2023 09:32
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )
Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.11.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fon iç tüzük ve ihraç belgesi SPK'nın 17.05.2023 tarih ve E-12233903-315.04-37526 sayılı yazısı ile tadil edilmiş olup güncel metin ekte yer almaktadır.
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173632
BIST
'
11:056.591
En Düşük
|Değişim
|: 0,29%
|| 19,34
|Açılış
|: 6.633
|
|Önceki Kapanış
|: 6.571
|
6.565
En Yüksek
6.653
11:0526,9567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,1715
|Açılış
|: 27,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 27,2700
|
27,0842
En Düşük
26,7590
11:0530,2642
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,2568
|Açılış
|: 30,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 30,8000
|
30,4286
En Düşük
29,7344
11:051.713,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 11,06
|Açılış
|: 1.713,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.702,39
|
1.727,84
En Düşük
1.700,90
BIST En Aktif Hisseler11:03
|SDTTR
|164,00
|166.155.479
|% 9,99
|
|OYAYO
|28,00
|28.132.214
|% 9,98
|
|EDIP
|18,97
|19.382.387
|% 9,97
|
|PAPIL
|21,32
|72.644.265
|% 9,95
|
|BAYRK
|9,61
|23.372.275
|% 9,95
|
|FORTE
|71,45
|9.024.707
|% -9,96
|
|TBORG
|32,00
|800.000
|% -7,94
|
|OSTIM
|7,30
|28.805.343
|% -4,82
|
|AYCES
|200,00
|9.163.709
|% -3,85
|
|SAFKR
|22,54
|27.498.274
|% -3,68
|
|THYAO
|224,30
|3.244.605.361
|% 0,31
|
|ASTOR
|83,95
|1.472.996.414
|% 2,94
|
|EKGYO
|8,57
|1.443.247.965
|% 2,76
|
|ASELS
|73,00
|1.409.015.557
|% 1,96
|
|EUPWR
|163,10
|1.363.627.578
|% 6,05
|
|EKGYO
|8,57
|1.443.247.965
|% 2,76
|
|ODAS
|9,17
|797.128.125
|% 2,92
|
|IHYAY
|1,14
|71.600.249
|% -0,87
|
|AVOD
|3,99
|188.714.271
|% 0,76
|
|YKBNK
|13,14
|518.808.667
|% -0,61
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9271
|26,9344
|% 0,56
|
|Euro
|30,2308
|30,2691
|% 0,87
|
|Sterlin
|34,6597
|34,8336
|% 0,31
|
|Frank
|31,2415
|31,4297
|% 0,53
|
|Riyal
|7,1567
|7,1926
|% 0,47
|
|11:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.981
|1.981
|4,36
|
|Altın Gr.
|1.713
|1.714
|11,28
|
|Cumhuriyet
|11.506
|11.680
|-59,00
|
|Tam
|11.205
|11.361
|-15,00
|
|Yarım
|5.603
|5.707
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.801
|2.853
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|25,23
|25,25
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|21,81
|21,82
|0,16
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|-0,10
|
Seans Raporu
11:03
daha fazla
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SAHOL, SASA, KOZAA
-
11:16
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ODAS, ASTOR, EKGYO
-
11:16XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 91 artarak (% 0.24 ) 5, 903
-
11:16
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SDTTR, RODRG, ANELE, PAPIL, OYAYO, BAYRK, MEPET, EDIP
-
11:16
GRNYO, EUPWR, MARKA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında