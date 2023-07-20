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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi

20.07.2023 09:33
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İhraç Belgesi )

Türkçe
İhraç Belgesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.11.2021
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Fon iç tüzük ve ihraç belgesi SPK'nın 17.05.2023 tarih ve E-12233903-315.04-37526 sayılı yazısı ile tadil edilmiş olup güncel metin ekte yer almaktadır.
  
Yatırımcılarımızın bilgilerine arz olunur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1173636


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SDTTR 164,00 166.155.479 % 9,99  
OYAYO 28,00 28.132.214 % 9,98  
EDIP 18,97 19.382.387 % 9,97  
PAPIL 21,32 72.644.265 % 9,95  
BAYRK 9,61 23.372.275 % 9,95  
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Dolar 26,9265 26,9320 % 0,55  
Euro 30,2317 30,2699 % 0,87  
Sterlin 34,6597 34,8336 % 0,31  
Frank 31,2415 31,4297 % 0,53  
Riyal 7,1567 7,1926 % 0,47  
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11:02 Alış Satış %  
Altın Ons 1.979 1.980 2,76  
Altın Gr. 1.713 1.714 11,22  
Cumhuriyet 11.506 11.680 -59,00  
Tam 11.206 11.361 -15,00  
Yarım 5.603 5.707 -7,00  
Çeyrek 2.801 2.853 -4,00  
Gümüş.Ons 25,20 25,23 0,06  
Gümüş Gr. 21,79 21,82 0,15  
B. Petrol 79,39 79,39 -0,07  
Seans Raporu 11:02
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