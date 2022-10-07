***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)
07.10.2022 12:31
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )
Türkçe
İzahname (Değişiklik)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Fonun Eski Unvanı
Fonun Yeni Unvanı
Albaraka Portföy Kısa Vadeli
Kira Sertifikaları Katılım Fonu
Albaraka Portföy Kısa Vadeli
Kira Sertifikaları Katılım (TL) Fonu
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1068815
BIST
12:443.567
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 13,32
|Açılış
|: 3.564
|
|Önceki Kapanış
|: 3.554
|
3.581
En Düşük
3.549
12:4418,5918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0078
|Açılış
|: 18,6250
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6350
|
18,7414
En Düşük
18,5581
12:4418,2286
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0409
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2900
|
18,3521
En Düşük
18,1462
12:441.023,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,62
|Açılış
|: 1.023,56
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,94
|
1.031,34
En Düşük
1.020,70
BIST En Aktif Hisseler12:42
|KRONT
|53,65
|46.380.904
|% 9,98
|
|ORGE
|16,87
|45.803.657
|% 9,97
|
|HEKTS
|69,20
|1.355.751.641
|% 9,93
|
|ACSEL
|58,75
|28.084.190
|% 9,92
|
|BAGFS
|31,86
|211.420.691
|% 9,86
|
|INFO
|8,69
|122.234.411
|% -9,95
|
|KIMMR
|8,00
|2.714.664
|% -9,91
|
|ULUFA
|3,98
|10.216.724
|% -4,10
|
|RODRG
|35,86
|2.906.368
|% -3,60
|
|EKIZ
|12,98
|356.041
|% -3,21
|
|THYAO
|84,25
|2.748.168.854
|% -0,53
|
|SASA
|88,55
|2.438.341.121
|% 3,93
|
|ASELS
|32,10
|1.577.266.587
|% 2,10
|
|HEKTS
|69,20
|1.355.751.641
|% 9,93
|
|EREGL
|30,46
|983.689.938
|% 0,46
|
|EKGYO
|4,31
|605.208.396
|% 0,23
|
|ODAS
|7,48
|676.083.060
|% 2,89
|
|YKBNK
|8,10
|650.749.515
|% -0,49
|
|KRDMD
|12,81
|769.925.993
|% 0,95
|
|AKBNK
|12,76
|755.250.401
|% -1,09
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5811
|18,5895
|% 0,03
|
|Euro
|18,2216
|18,2267
|% 0,21
|
|Sterlin
|20,7624
|20,8665
|% 0,47
|
|Frank
|18,6974
|18,8101
|% 0,10
|
|Riyal
|4,9301
|4,9548
|% 0,05
|
|12:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.712
|-0,62
|
|Altın Gr.
|1.023
|1.024
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.829
|6.932
|-7,00
|
|Tam
|6.859
|6.911
|-20,00
|
|Yarım
|3.342
|3.379
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.674
|1.689
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|20,72
|20,75
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|12,41
|12,42
|0,07
|
|B. Petrol
|94,91
|94,91
|0,49
|