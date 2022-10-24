***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)









***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )Türkçeİzahname (Değişiklik)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 06 / 10 / 2022 tarihli onayı ile Fon'un unvanıESKI UNVAN : "ALBARAKA PORTFOY KISA VADELI KIRA SERTIFIKALARI KATILIM FONU"YENI UNVAN : "ALBARAKA PORTFOY KISA VADELI KIRA SERTIFIKALARI KATILIM (TL) FONU" OLARAK DEGISMISTIR.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073573BIST