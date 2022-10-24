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***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)

24.10.2022 14:46
***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik)


***PGA*** ALBARAKA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.( İzahname (Değişiklik) )

Türkçe
İzahname (Değişiklik)

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Açıklamalar

     Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06 / 10 / 2022 tarihli onayı ile Fon'un unvanı
ESKI UNVAN : "ALBARAKA PORTFOY KISA VADELI KIRA SERTIFIKALARI KATILIM FONU"
YENI UNVAN : "ALBARAKA PORTFOY KISA VADELI KIRA SERTIFIKALARI KATILIM (TL) FONU" OLARAK DEGISMISTIR.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1073573


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Tam 6.660 6.776 67,00  
Yarım 3.245 3.308 28,00  
Çeyrek 1.628 1.655 14,00  
Gümüş.Ons 19,24 19,26 -0,19  
Gümüş Gr. 11,50 11,52 -0,11  
B. Petrol 91,34 91,34 0,00  
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